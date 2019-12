Premierminister Boris Johnson liegt in den Umfragen zwar noch vorn, doch Herausforderer Jeremy Corbyn holt auf und viele Wähler sind noch unentschieden.

Wahlkampfendspurt in Großbritannien

London/Berlin. Großbritannien wählt ein neues Parlament – und stimmt ab, wie das Königreich mit dem Brexit verfahren soll. Wir berichten im News-Blog.

Großbritannien-Wahl 2019: Alle Entwicklungen im News-Blog

Boris Johnson hat sein Motto auf den Punkt gebracht: „Get Brexit done“. Der britische Austritt aus der Europäischen Union ist das wichtigste Thema der Parlamentswahl im Vereinigten Königreich.

Natürlich ging es im Wahlkampf auch um andere Themen – um soziale Ungleichheit, die Gesundheitsversorgung und innere Sicherheit etwa. Doch im Kern dreht sich die Wahl 2019 um die Frage: Wird der Brexit bald vollendet oder nicht, bekommt Premierminister Johnson von den Tories eine stabile Mehrheit im Parlament oder jagt ihm Herausforderer Jeremy Corbyn von Labour viele Stimmen ab?

Weder Johnson noch seine Vorgängerin Theresa May haben es bislang geschafft, das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union zu führen. Immer wieder verweigerte das Unterhaus in London den konservativen Regierungschefs eine Mehrheit für einen mit der EU ausgehandelten Deal. Johnson erhofft sich von der Neuwahl eine eigene Parlamentsmehrheit, um seinen Brexit-Deal durchbringen zu können.

In den letzten Wochen hielten Beobachter den Wahlausgang für besonders offen. Jedoch sind Vorhersagen im Vereinigten Königreich wegen des britischen Mehrheitswahlrechts schwer. Während die Sitzanteile im Bundestag im Verhältnis zum jeweiligen Stimmenanteil der Parteien aufgeteilt werden – nach dem Verhältniswahlrecht also –, ist das auf der Insel anders.

Großbritannien-Wal 2019: Wahlsystem hilft Labour und den Tories

Dort kennt man nur Direktmandate: Ins Londoner Parlament ziehen die Kandidaten mit den jeweils meisten Stimmen in einem der 650 Wahlkreise ein. Egal wie knapp ihr Sieg war – die Stimmen für unterlegene Kandidaten verfallen. Dieses System nützt vor allem Labour und den Tories, während kleinere Parteien schlechtere Chancen haben. Das Rennen zwischen Kandidaten der Labour-Partei und den Konservativen ist in Dutzenden Wahlkreisen denkbar eng.

Viele britische Wähler sind deswegen gespalten. So kann es etwa passieren, dass es in einem Wahlkreis eine linksliberale Mehrheit gibt, deren Wähler sich aber auf mehrere Parteien verteilen. Dann könnten die Konservativen trotzdem stärkste Kraft werden und den Sitz im Unterhaus holen. Der frühere Labour-Premierminister Tony Blair bat die Menschen darum, taktisch zu wählen. „Ich bitte euch von ganzem Herzen und mit all meinem Verstand – wählt weise.“

Dem jetzigen Regierungschef Boris Johnson müsse eine Mehrheit verwehrt werden, forderte Blair. Nur dann bestehe wenigstens die Chance auf ein zweites Brexit-Referendum.

