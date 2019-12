Als Nils C. die Rote Karte zückt, schlägt Rückennummer 12 zu. Die Faust trifft Nils C. im Gesicht, er fällt auf den Rasen, bleibt liegen, ist nicht ansprechbar. Sofort sammeln sich die Spieler um den Unparteiischen. „Ruft einen Krankenwagen“, schreit ein Mann über den Platz. „Und die Polizei.“ Es ist ein Spieltag in der deutschen Fußballprovinz, Ende Oktober. Beim FSV Münster ist der TV Semd zu Gast. Kreisliga C, Südhessen.

Der Übergriff gegen Nils C. ist nicht der einzige Fall. Im August schlägt ein Vater eines Spielers in einer Jugendmannschaft im Saarland den Unparteiischen nach einer Niederlage in den Nacken, auch hier bricht der Schiedsrichter zusammen. Bei einem Kreisklassenkick in Berlin bedrängen und schubsen Spieler den Schiedsrichter. Gerade erst wurde in Essen ein ganzes Team nach einer Attacke auf den Unparteiischen vom Verband gesperrt.

Und Anfang Oktober jagt ein Spieler im Saarland den Unparteiischen nach einer Roten Karte über das Feld. Der Schiedsrichter muss in die Kabine fliehen. Es ist nur eine Auswahl der Meldungen. Experten sagen: Je niedriger die Spielklasse, desto größer die Aggressivität. Im Saarland und in Berlin traten Unparteiische vor Kurzem sogar ein Wochenende lang in den Streik.

Jede Woche neue Meldungen über Gewalt an Schiedsrichtern

Fußball ist ein Fenster in die deutsche Seele. Und dort hat die jüngste Vergangenheit Spuren hinterlassen. Das Klima werde rauer, der Ton werde harscher, Gewalt nehme zu – so heißt es allerorten. „Die Gewalt auf dem Sportplatz nimmt zu“, sagt auch Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU).

„Wir bekommen Woche für Woche Meldungen über Ausschreitungen oder Übergriffe vor allem auf die Schiedsrichter.“ Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), sieht ebenfalls eine Zunahme von Gewalttaten und fordert „jeden Schiedsrichter auf, diese Attacken nicht klaglos hinzunehmen, sondern konsequent zur Anzeige zu bringen“.

Das Gefühl ist klar: Etwas läuft aus dem Ruder auf dem Platz. Aber die wenigen Zahlen, die es gibt, belegen dieses Gefühl nur bedingt. Der Deutsche Fußballbund (DFB) stellt jedes Jahr ein Lagebild für den Amateurfußball auf. Dort sind auch die Angriffe auf Schiedsrichter gelistet. Sie bleiben seit Jahren auf dem gleichen Niveau.

2906 in der vergangenen Saison. 2866 im Jahr davor. 2954 im Jahr 2016. Und auch die Funktionäre der Verbände in den Bundesländern sehen keinen Anstieg der Gewalt. Aber der Präsident des Westfälischen Fußballverbandes, Gundolf Walaschewski, sagt einen wichtigen Satz. Nicht die Zahlen der Meldungen schießen nach oben, aber „die Intensität der Gewaltvorfälle ist unserer Meinung nach gestiegen. Die Hemmschwelle bei Spielern und Zuschauern ist deutlich gesunken.“

Die Forscherin Thaya Vester hat mit allen Schiedsrichtern im Württembergischen Fußballverband gesprochen und vor wenigen Wochen eine erste Langzeitstudie zur Gewalt gegen Schiedsrichter veröffentlicht. Die Kriminologin hält fest: „Die Übergriffe gegen Unparteiische sind seit Jahren konstant – aber auch das ist keine gute Nachricht.“ Es zeige: Obwohl die Verbände viele Maßnahmen ergriffen hätten und das Thema vor allem durch Videoaufnahmen oft auf der Agenda stehe, komme es zu immer wieder zu Vorfällen.

Aggressivität im Amateursport zu lange unterschätzt

Forscherin Vester sagt: „Vor allem die verbale Aggressivität ist ein riesiges Problem. Schiedsrichter werden immer wieder beleidigt und bepöbelt.“ So wie es Jenny Wannemacher immer wieder erlebt. Sie ist DFB-Schiedsrichterassistentin in der Fußball-Oberliga der Herren. „Die verbale Gewalt gegen uns Schiedsrichter hat spürbar zugenommen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich sehe mich regelmäßig wüsten Beschimpfungen ausgesetzt.“ Vor drei Wochen hätten Männer auf der Zuschauertribüne gedroht: „Euch müsste man umbringen.“

So wie die Schiedsrichterin es erzählt, berichten unserer Redaktion auch weitere Unparteiische zwischen Ober- und Kreisliga. Und Wannemacher sagt: „Bei Spielen eines türkischen Vereins in Saarbrücken werden bewusst keine weiblichen Schiedsrichterinnen mehr eingesetzt.“ Zu heftig seien die Beschimpfungen gegen die Frauen.

Gewalt: Es fehlt an Präventionsarbeit bei Fußballvereinen

Die Verbände geben auf Nachfrage keine verlässlichen Daten zu Spielern und Mannschaften an, die besonders mit Aggressivität auffallen. Immer wieder geraten aber Mannschaften in die Schlagzeilen, bei denen viele Menschen aus Zuwandererfamilien spielen. Bei einer Partie in Essen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Syrern und Türken in den Teams.

Oftmals fehle es noch stärker als in anderen Mannschaften an Präventionsarbeit gegen Gewalt im Sport, sagt ein Verbandsfunktionär. Forscherin Vester sagt zudem, es gebe keine Untersuchungen darüber.

Doch die jüngsten Attacken gegen Schiedsrichter haben auch die Politik wachgerüttelt. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Caffier räumt ein: Landesverbände und Parteien hätten die Aggressivität im Amateursport „zu lange unterschätzt“. Derzeit tagen die Innenminister gemeinsam in Lübeck. Caffier hat dort einen Vorstoß gemacht. Auf der Tagesordnung steht, wenn auch weit unten, die Gewalt gegen Schiedsrichter. Mit einem Beschluss will der CDU-Politiker erreichen, dass die Fußballverbände überhaupt erst mal dazu gebracht werden, die Vorfälle statistisch genau zu erfassen, sodass mehr über Täter und Hintergrund der Tat bekannt ist.

Zudem will Caffier, dass nicht nur Sportgerichte über Gewalt auf dem Platz urteilen, sondern auch die reguläre Justiz. „Eine einfache Spielsperre reicht nicht aus. Wer einen Schiedsrichter angreift, gehört bestraft“, sagt Caffier. Und auch der für Sport zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagt unserer Redaktion: Bestehende Sicherheitskonzepte müssten „konsequent angewendet und wo nötig verbessert werden“.

Nils C., der bei der Kreisligapartie vom FSV Münster niedergeschlagen wurde, schreibt eine Woche nach der Attacke auf seinem Facebook-Profil, dass es ihm besser gehe. Er sagt, er wolle nicht den FSV Münster, deren Spieler und Trainer verurteilen. Aber Nils C. sagt auch: „Es war nicht nur ein Angriff auf mich als Schiedsrichter. Das war ein Angriff auf unseren Amateurfußball.“ Derweil reagieren viele Schiedsrichter – auch in sozialen Netzwerken. DFB-Schiedsrichter drehten ein Video gegen Gewalt-Ausbrüche.