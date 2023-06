Gewalt-Studie zu Frauen schockiert – jetzt reagiert Faeser

Sexismus begegnet Menschen täglich und überall - in den Medien, der Kultur, der Werbung, am Arbeitsplatz und in der Politik. Doch häufig wissen Betroffene nicht, was sie dagegen tun können. Das Video gibt einen Überblick.

Berlin. Laut Studie ist die Akzeptanz von jungen Männern gegenüber Gewalt an Frauen überraschend hoch. Die Innenministerin will gegensteuern.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat dazu aufgerufen, Gewalt gegen Frauen härter zu bekämpfen. „Wir brauchen eine höhere Sensibilität gegenüber Gewalt an Frauen. Hier darf es nur eine Devise geben: Null Toleranz für Gewalt gegen Frauen“, sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. „Es gibt keine Rolle rückwärts in die 1950er Jahre. Hart erkämpfte Gleichberechtigung fängt mit Gewaltfreiheit an.“ Lesen Sie dazu: Jeder dritte junge Mann findet Gewalt an Frauen "akzeptabel"

Faeser bezog sich auf eine Studie der Organisation Plan International, wonach jeder dritte junge Mann in Deutschland Gewalt gegenüber Frauen „akzeptabel“ findet. Es sei sehr wichtig, mehr Frauen zu ermutigen, Taten zur Anzeige zu bringen, betonte Faeser. Nur dann könnten Gewalttaten von der Polizei konsequent verfolgt werden. Die Ministerin nahm aber auch die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden in die Pflicht.

„In Polizei und Justiz ist es wichtig, in der Aus- und Weiterbildung stark für dieses große gesellschaftliche Problem und seine strukturellen Ursachen zu sensibilisieren“, forderte Faeser. „Wir brauchen zudem flächendeckend bei der Polizei spezielle Ansprechstellen für gewaltbetroffene Frauen, mit besonders geschultem Personal.“

Faeser: Gewalt gegen Frauen ist massives Gesellschaftsproblem

“Gewalt gegen Frauen müsse ein viel größeres Thema in unserer Gesellschaft sein, mahnte Faeser. „Das Thema muss überall in Bildung und Erziehung eine wichtige Rolle spielen.“ Gewalt fange nicht erst mit tätlichen Übergriffen an, oder wenn jemand ernsthaft verletzt werde. „Gewalt ist es auch, wenn Frauen von ihren Partnern bedroht werden. Wenn sie genötigt werden, etwas zu tun, das sie nicht wollen. Oder wenn Frauen von ihren Ex-Partnern gestalked werden.“

Gewalt gegen Frauen sei ein massives gesellschaftliches Problem, das keinesfalls verharmlost werden dürfe, so Faeser. „Es ist völlig inakzeptabel, dass manche Männer in einem Rückfall in längst vergangene Zeiten glauben, es sei irgendwie okay, Frauen zu schlagen.“

CDU-Parteichef Merz: „Viel schief gegangen in der Erziehung“

Alarmiert zeigte sich auch CDU-Parteichef Friedrich Merz: „Über diese besorgniserregenden Zahlen können wir nicht hinweg gehen“, sagte Merz dieser Redaktion. Wenn ein Drittel der befragten Männer Gewalt gegen Frauen akzeptabel finde, gebe es ein großes Problem in Deutschland. „Da ist offensichtlich viel schief gegangen in der Erziehung einiger junger Männer“, so Merz. Im Mittelpunkt müsse der Schutz von Mädchen und Frauen stehen.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) reagierte ebenfalls besorgt: „Ich finde es erschreckend und abstoßend, dass jeder dritte junge Mann in Deutschland Gewalt gegen Frauen akzeptabel finden soll.“ Häuslicher Gewalt müsse man „durch Erziehung, durch Aufklärung und durch die volle Härte des Rechtsstaats“ begegnen. Rhein sprach sich in diesem Zusammenhang für die Einführung von Fußfesseln für Frauenschläger ein. Der Vorschlag liege jetzt bei der Bundesregierung

