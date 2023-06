Geldautomaten: Faeser für Farb-Patronen gegen Sprengattacken

Archivbild. 2022 wurden in NRW 182 gesprengte Geldautomaten gezählt. Ein neuer Rekord. Auch in diesem Jahr waren es bereits mehrere Dutzend. Das Foto stammt aus Ratingen, wo im März gleich zwei gegenüber liegende Geldautomaten von Kriminellen gesprengt worden waren.

Düsseldorf. Bundesjustizministerin Faeser besuchte am Donnerstag das Landeskriminalamt NRW. Sie mahnte Banken, mehr gegen Geldautomatensprenger zu tun.

Im Kampf gegen das grassierende Phänomen der Sprengattacken auf Geldautomaten hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für das Ausrüsten der Geräte mit Farb-Kleb-Patronen ausgesprochen. „Die Banken in den Niederlanden haben sehr schnell reagiert mit dem Einfärben und Verkleben des Geldes“, sagte Faeser am Donnerstag in Düsseldorf. Deshalb sei es dort gelungen, das Problem rasch in den Griff zu bekommen.

Faeser zeigte sich überzeugt: „Wenn das in Deutschland umgesetzt würde, würde das auch hier zu großen Erfolgen führen.“ Warum die Banken in Deutschland die Patronen bislang kaum eingesetzt haben, müssen man die Banken fragen. Zuletzt sei von Lieferschwierigkeiten die Rede gewesen, sagte Faeser. Sie habe Ende des Monats ein Gespräch mit der Finanzwirtschaft. >> Auch interessant: Geldautomat in Oberhausen gesprengt: Wachmann im Glück

Justizbehörde: Geldautomatensprenger setzen jetzt auf Extrem-Sprengstoff

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) war in Düsseldorf, um sich vor Ort über die Arbeitsweise und Ergebnisse der bei der dortigen Staatsanwaltschaft angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS) zu informieren und über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern auszutauschen. Foto: David Young / dpa

Faeser besuchte am Donnerstag die zentrale Ermittlungseinheit gegen Organisierte Kriminalität bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Deren Leiter Oberstaatsanwalt Daniel Vollmert sagte, bei Geldinstituten, die die Farb-Kleb-Patronen in Deutschland mittlerweile einsetzten, sei sofort ein deutlicher Rückgang der Sprengangriffe zu beobachten.

Der Oberstaatsanwalt warnte vor einer neuen „Waffe“ der Automatensprenger: Diese verwendeten für ihre Attacken neuerdings in Italien hergestellte Feuerwerkskörper namens „Cobra6“, die dort etwa zum Auslösen von Lawinen produziert würden. Sie besäßen eine Sprengkraft, „um Menschen regelrecht in Stücke zu reißen“. Inzwischen seien in den Niederlanden bereits Mordanschläge mit ihnen verübt worden. Ermittlungen zufolge würden die Sprengkörper, die nur an Personen wie Sprengmeister verkauft werden dürfen, von Deutschland aus illegal vertrieben.

Geldautomaten-Sprenger hinterlassen Trümmerlandschaft Geldautomaten-Sprenger hinterlassen Trümmerlandschaft Der Geldautomat der Volksbankfiliale Heven wurde über Pfingsten 2023 in der Nacht von Sonntag auf Montag gesprengt im Bereich der Straßenkreuzung Hellweg und Auf dem Knick in Witten. Das Büro der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Pulla und Rost, die sich das Gebäude mit der Volksbank teilt, wurde ebenfalls arg in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Geldautomaten-Sprenger hinterlassen Trümmerlandschaft Lars, 52, Zeitungsbote der WAZ, hat die beiden kurz nach einander erfolgenden Explosionen um 3:25 Uhr gehört und wäre beinahe von dem Fluchtfahrzeug, einem dunklen, hochmotorisierten BMW, erfasst worden. -Man hat den Explosionsrauch sofort gerochen-, so der Zeitungsbote. Der Geldautomat der Volksbankfiliale Heven wurde über Pfingsten 2023 in der Nacht von Sonntag auf Montag gesprengt im Bereich der Straßenkreuzung Hellweg und Auf dem Knick in Witten. Das Büro der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Pulla und Rost, die sich das Gebäude mit der Volksbank teilt, wurde ebenfalls arg in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Geldautomaten-Sprenger hinterlassen Trümmerlandschaft Die Räume und Beratungsbüros der Allfinanz sind zerstört, der Schaden wird vorsichtig auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Geldautomat der Volksbankfiliale Heven wurde über Pfingsten 2023 in der Nacht von Sonntag auf Montag gesprengt im Bereich der Straßenkreuzung Hellweg und Auf dem Knick in Witten. Das Büro der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Pulla und Rost, die sich das Gebäude mit der Volksbank teilt, wurde ebenfalls arg in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Geldautomaten-Sprenger hinterlassen Trümmerlandschaft Marcus Pulla und Dennis Rost, von links, von der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Der Geldautomat der Volksbankfiliale Heven wurde über Pfingsten 2023 in der Nacht von Sonntag auf Montag gesprengt im Bereich der Straßenkreuzung Hellweg und Auf dem Knick in Witten. Das Büro der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Pulla und Rost, die sich das Gebäude mit der Volksbank teilt, wurde ebenfalls arg in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Geldautomaten-Sprenger hinterlassen Trümmerlandschaft Die Räume und Beratungsbüros der Allfinanz sind zerstört, der Schaden wird vorsichtig auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Geldautomat der Volksbankfiliale Heven wurde über Pfingsten 2023 in der Nacht von Sonntag auf Montag gesprengt im Bereich der Straßenkreuzung Hellweg und Auf dem Knick in Witten. Das Büro der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Pulla und Rost, die sich das Gebäude mit der Volksbank teilt, wurde ebenfalls arg in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten hatte in NRW im vergangenen Jahr mit 182 Fällen einen neuen Höchststand erreicht. Hinter einem Großteil der Taten, die aufgeklärt werden konnten, steckt eine Szene von 400 bis 500 Männern aus den niederländischen Ballungszentren Utrecht, Amsterdam und Rotterdam. Wegen ihrer Vorliebe für schnelle Fluchtwagen der Marke Audi werden sie auch als „Audi-Bande“ bezeichnet.

(dpa)

