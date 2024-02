Der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson hat angekündigt, als erster westlicher Journalist ein Interview mit Putin zu führen.

Der umstrittene rechte US-Moderator Tucker Carlson wird nach eigenen Angaben den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewen – als erster westlicher Journalist seit Beginn der russischen Militäroffensive gegen die Ukraine vor knapp zwei Jahren. „Wir sind hier, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu interviewen“, sagte der frühere Star-Moderator des konservativen US-Nachrichtensenders Fox News am Dienstag in einem im Kurzbotschaftendienst X veröffentlichten Video aus Moskau. „Wir werden das bald tun.“

Ehemaliger Fox-Moderator will „die Öffentlichkeit informieren“

„Es gibt natürlich Risiken, ein solches Interview zu führen“, fügte der für Kritik an der bekannte Carlson hinzu. „Deswegen haben wir über Monate sorgfältig darüber nachgedacht.“ Es sei aber seine Aufgabe als Journalist, die Öffentlichkeit „zu informieren“. Die meisten US-Bürger wüssten nicht, was in Russland und in der Ukraine vorgehe.

Das Interview werde kostenlos auf seiner Website zu sehen sein, sagte Carlson, ohne ein Datum für eine Veröffentlichung zu nennen. X-Besitzer Elon Musk habe außerdem versprochen, das Interview nicht zu blockieren, wenn es auf dem früher als Twitter bekannten Kurzbotschaftendienst veröffentlicht werde. Carlson war jahrelang eines der bekanntesten Gesichter von Fox News. Mit scharf rechten Positionen und inhaltlicher Nähe zum früheren US-Präsidenten Donald Trump sicherte er sich eine große Gefolgschaft bei rechten Fernsehzuschauern.

Nach Fox-Rauswurf: Tucker Carlson nun auf X aktiv

Im vergangenen April wurde er aber von Fox News entlassen. Die Trennung erfolgte weniger als eine Woche nach einem historischen Vergleich zwischen Fox News und dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion im Streit um falsche Wahlbetrugsvorwürfe nach der Präsidentschaftswahl 2020. Der Nachrichtensender erklärte sich zur Zahlung von 787,5 Millionen Dollar (rund 733 Millionen Euro) an Dominion bereit, um einen Zivilprozess abzuwenden.

Der für die Verbreitung von Verschwörungstheorien bekannte Carlson begann nach seiner Trennung von Fox News, Interviews auf X zu veröffentlichen. Die Videos werden millionenfach angeschaut.

