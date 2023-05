Für möglichen Blackout: NRW kauft 104 Satellitentelefone

Düsseldorf. Ohne Strom funktionieren keine Festnetz-Telefone oder Handys - weil Funkmasten aus sind. NRW kauft daher Satellitentelefone für einen Blackout.

Das Land NRW beschafft für den Krisenfall 104 Satellitentelefone für die Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Nach Angaben des Innenministeriums solle so die Kommunikation mit den Behörden vor Ort aufrecht erhalten werden, „falls die Festnetz- und Mobilfunktelefonie ausfallen.“ Das Land bereitet sich seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine verstärkt auf einen möglichen längeren Stromausfall („Blackout“) vor.

Aus Sicherheitsgründen keine Details zu Satellitentelefonen

Wie das Düsseldorfer Innenministerium bestätigte, wurden auch Satellitentelefone für die Staatskanzlei von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und alle Ministerien beschafft. Zu Details mache man aus Sicherheitsgründen keine Angaben. Nach dpa-Informationen werden zum Beispiel auch alle Gefängnisse des geschlossenen Vollzugs vom Land mit Satellitentelefonen ausgerüstet.

Die Kosten für die Telefone für die Kreise und kreisfreien Städte liegen laut Innenministerium bei 160.000 Euro. Das Geld kommt aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. „Die Satellitentelefone sollen bis Ende Oktober an die Bezirksregierungen ausgeliefert und von dort aus verteilt werden“, so eine Sprecherin des Ministeriums. (dpa)

