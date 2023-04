Helsinki/Berlin. Finnlands jung Ministerpräsidentin Sanna Marin gilt als Politikerin neuen Typs. Bei der Parlamentswahl muss sie um ihr Amt bangen.

Die Glückwünsche des Nato-Generalsekretärs kamen gerade zur rechten Zeit. „Ich freue mich, in den kommenden Tagen die finnische Flagge im Nato-Hauptquartier zu hissen“, erklärte Jens Stoltenberg am Freitag. Mit der Zustimmung des türkischen Parlaments hatte Finnland die letzte Hürde zum Beitritt ins westliche Militärbündnis genommen.

Für die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin sind das gute Nachrichten. Die 37-jährige Regierungschefin hatte sich auf der internationalen Bühne zur eloquenten Fürsprecherin ihres Landes entwickelt: Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine müsse das außenpolitisch lange neutrale Finnland unbedingt ins westliche Bündnis, forderte sie immer wieder.

Finnland: Sanna Marin war die jüngste Regierungschefin der Welt

Ob sich die Aussicht auf den baldigen Nato-Beitritt politisch für Marin auszahlt, ist allerdings eine offene Frage. An diesem Sonntag wählen die Finnen ein neues Parlament. Die Ministerpräsidentin führt seit drei Jahren eine Mitte-Links-Koalition an. Dieses Mal muss sie jedoch um eine Mehrheit bangen. Die konservative Nationale Sammlungspartei, Marins Sozialdemokraten und die rechtspopulistische Partei "Die Finnen" lagen in den Umfragen zuletzt fast gleichauf. Doch die Konservativen hatten einen minimalen Vorsprung.

2019 war die damals 34-jährige Marin zur jüngsten Regierungschefin der Welt gewählt worden. Im Amt entwickelte sie sich zu einer politischen Senkrechtstarterin: In den immer noch oft von Männern dominierten Runden der EU in Brüssel wirkte sie unkonventionell, frisch und galt als Klartextrednerin. Viele sahen in ihr einen neuen Frauen-Typ in der Politik, vergleichbar mit der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern.

Sanna Marin: In den sozialen Medien zeigte sie ihren Lifestyle

Marins Beliebtheitswerte stiegen steil an, was auch an ihrer Präsenz in den sozialen Medien lag. Auf Instagram etwa kombiniert Marin Eindrücke aus dem Leben einer Politikerin mit Schnappschüssen aus dem Privaten. Rund eine Million Menschen aus aller Welt sehen ihr dabei zu. Marin nutze die Plattform, um ihren Lifestyle zu zeigen und täglich positive Dinge zu kommunizieren, betont die Social-Media-Expertin Essi Pöyry. Viele Menschen hätten angefangen, sie als Symbol für eine neue Generation zu betrachten.

Doch gelegentlich gab sich die Ministerpräsidentin so privat, dass sich einige fragten, ob dies noch mit der Rolle einer Politikerin vereinbar sei. Mal zeigte sie sich mit schwarzer Lederjacke und abgeschnittenen Jeans vor dem Besuch eines Rock-Konzerts, mal posierte sie mit tief ausgeschnittenem Blazer ohne darunter erkennbares Oberteil für ein Mode-Foto.

Sanna Marin wurde 2019 mit 34 Jahren zur jüngsten Regierungschefin der Welt gewählt. Foto: STR JONATHAN NACKSTRAND / AFP

„Es ist im Grunde eine Wahl über den finnischen Wohlfahrtsstaat“

Für heftige Diskussionen sorgte ein Video, das im August des vergangenen Jahres die Runde machte: Darauf war zu sehen, wie die Regierungschefin ausgelassen mit Freunden feiert, auf den Knien tanzt und singt. Einige Journalisten wollten in dem Clip Aussagen über Drogen gehört haben. Lesen Sie auch: Sanna Marin – Ist der Party-Ärger Putins Rache?

Geschadet hat Marin diese Debatte nicht. Ihre Popularitätswerte pendelten sich bald auf dem alten Niveau ein. Was Marin in diesen Wochen eher zu schaffen macht, ist die Innenpolitik. Die Staatsverschuldung wächst, die älter werdende Bevölkerung sorgt wie in Deutschland für einen Fachkräftemangel, die Wirtschaft lahmt. „Es ist im Grunde eine Wahl über den finnischen Wohlfahrtsstaat“, sagt der Politikwissenschaftler Juhana Aunesluoma von der Universität Helsinki.

