Düsseldorf. NRW-Innenminister Reul hält an seinem Plan fest, die Altersgrenze bei Feuerwehrbeamten anzuheben. Gewerkschaften kündigen weiteren Protest an.

Alle bisherigen Protestaktionen haben nichts gebracht. NRW-Innenminister Herbert Reul bleibt bei seinem Vorhaben, dass Feuerwehr-Beamte länger arbeiten sollen. Am Donnerstag hat die Landesregierung nach langem Anlauf einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser sieht vor, dass die Altersgrenze je nach Einsatzbereich um ein oder zwei Jahre angehoben wird. Gegen die Pläne hatten die Feuerwehrleute im November 2023 unter anderem mit einer 24-stündigen Mahnwache vor dem Landtag demonstriert.

„Die Landesregierung verkennt die besonderen Belastungen des Einsatzdienstes“, kommentiert Tjark Sauer, Gewerkschaftssekretär für die Feuerwehren in Verdi NRW, den Vorstoß aus dem Innenministerium „Für uns ist der nun eingebrachte Gesetzentwurf ein Schlag ins Kontor der betroffenen Kolleginnen und Kollegen.“ Letztlich blieb es, bis auf wenige Änderungen, in weiten Teilen bei dem damaligen Referentenentwurf, kritisieren Gewerkschafter.

» Lesen Sie dazu:Feuerwehrmann in NRW: „Mit 45 Jahren kommt man auf 500 Tote“

Für die rund 16.000 Beamte bei den Berufsfeuerwehren oder an den hauptamtlich besetzten Feuerwachen bedeutet dies nun, dass sie später in Pension gehen. Die feuerwehrtechnischen Beamten im regulären Einsatzdienst auf den Wachen, mit rund 13.500 Beschäftigten die größte Gruppe, sollen dann ein Jahr länger arbeiten und erst mit 61 in Pension gehen. Der gehobene und höhere Dienst (Laufbahngruppe 2), dies sind rund 2500 Beamte, würde zwei Jahre länger arbeiten müssen. Entgegenkommen gab es nur bei den Übergangsfristen, die von vier auf sechs Jahre gesteckt wurde.

Feuerwehrleute in NRW sollen länger arbeiten - weitere Proteste geplant

„Viele Feuerwehrleute sind in den vergangenen Monaten dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt und haben in Protest- und Informationsveranstaltungen auf die Probleme und Konsequenzen einer solchen Regelung für die Feuerwehrleute, aber auch für die Funktionsfähigkeit der Feuerwehren hingewiesen“, so Verdi-Gewerkschaftssekretär Tjark Sauer. Auch die Feuerwehren selbst hätten auf Schwierigkeiten in der Umsetzung aufmerksam gemacht.

Die Gewerkschaften wollen nun über das Gesetzgebungsverfahren im Parlament weitere konkrete Vorschläge für eine Änderung des Landesbeamtengesetzes einbringen. Sauer: „Die Gesetzgebung muss den besonderen Belastungen der Beschäftigten gerecht werden, die jeden Tag im Einsatz ihr Leben riskieren, um Leben zu retten.“ Sobald die Planungen für das parlamentarische Verfahren konkret würden, sei mit weiteren gemeinsamen Protestveranstaltungen zu rechnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik