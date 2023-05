EVG will Bahnverkehr in NRW zwei Tage komplett lahmlegen

Bahnreisende müssen ab Sonntagabend zwei Tage lang mit massiven Einschränkungen rechnen: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zu einem bundesweiten Streik aufgerufen, der am Sonntagabend um 22.00 Uhr beginnen und um Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch enden soll.

Bahnreisende in NRW müssen sich erneut auf Probleme einstellen. Voraussichtlich fahren zwischen Sonntagabend und Dienstagnacht auch in NRW so gut wie keine Züge. So war es am Donnerstag bei Deutschen Bahn (DB) und der Bahngewerkschaft EVG zu hören.

Im seit diesem Februar laufenden Tarifstreit mit der DB ruft die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG ab Sonntag, 14. Mai, 22 Uhr, bis Dienstagnacht, 16. Mai, 24 Uhr, zum nun dritten Warnstreik auf. Er gelte „für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen, mit denen die EVG einen Tarifvertrag hat“, hieß es bei der EVG auf Nachfrage. Ausgeschlossen in NRW sei davon wohl nur das Unternehmen National Express, hieß es.

Warnstreik bei der Bahn: EVG will auch Stellwerke lahmlegen

Gleichwohl müssen Bahn-Nutzer davon ausgehen, dass sie Montag und Dienstag andere Verkehrsmittel als Züge nutzen müssen - auch im regionalen Bahnverkehr; zuverlässig vorhersagbar war am Donnerstag noch nicht, ob sich der Warnstreik NRW-weit dort auswirken wird oder sich auf einzelne Regionen eingrenzen lässt. Die DB Region NRW teilte mit: "Auch bei DB Regio wird während des Streiks größtenteils kein Zug fahren."

Der jüngste Streikaufruf betreffe alle Bereiche im Bahnverkehr, also auch Stellwerke, Betriebszentralen und Werkstätten, hieß es auf Nachfrage bei der EVG. Zudem rufe die Gewerkschaft auch Beschäftigte von DB-Tochtergesellschaften, wie etwa DB Westfalenbus, DB Rheinlandbus oder DB Ostwestfalen-Lippe-Bus zum Warnstreik auf. Für Dienstag sei eine Kundgebung geplant im Umfeld des Düsseldorfer Hauptbahnhofs geplant, hieß es bei der EVG. Auch ein Demonstrationszug in der Innenstadt sei möglich.

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr fordert Bus-Ersatzverkehr

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat die betreffenden Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgefordert, auf wichtigen Verbindungen Busse als Ersatz zu organisieren, berichtete ein Sprecher der DB Regio NRW, unter deren Regie nach eigenen Angaben 55 Prozent des regionalen Angebots von S-Bahn bis Regional-Express laufen. „Die Zeit ist knapp, Busse zu organisieren“, sagte der Bahn-Sprecher am Donnerstag.

Beim Unternehmen Eurobahn war am Donnerstag ebenfalls noch nicht absehbar, was auf die Kunden zukommt, sagte eine Sprecherin. „Wenn Leitstellen lahmgelegt werden, können auch wir nicht fahren“, hieß es, selbst wenn wir nicht direkt bestreikt werden.“

DB-Fernzüge dürften am Sonntag schon früher den Betrieb einstellen

Reisende in Fernzügen wie IC oder ICE müssen unterdessen damit rechnen, dass ihre Verbindungen bereits schon vor dem eigentlichen Streikbeginn am Sonntag, 22 Uhr, ausfallen. Auch diesmal wird die DB den Fernverkehr während des Warnstreiks komplett einstellen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Damit Züge nicht auf der Strecke wegen des Streiks stranden, sei auch diesmal davon auszugehen, dass der Fernverkehr schon am frühen Sonntagabend stoppen dürfte, hieß es.

Die jetzt gewählte Startzeit für den Warnstreik soll Frust bei Bahn-Beschäftigten vorbeugen, deshalb falle der Start auf den Beginn der Nachtschicht am Sonntag, hieß es bei der EVG auf Nachfrage. Das Facebook-Posting der EVG zum erneuten Streikaufruf hat auch kritische Reaktionen von Bahn-Beschäftigten hervorgerufen. Sie sorgen sich unter anderem um ihren Bahn-Anschluss nach Hause...

Fahrgastrechte: Bahnnutzer haben auch bei Streik Anrecht auf Entschädigung

Die Verbraucherzentrale NRW weist darauf hin, dass Bahn-Reisende auch beim Streik ein Anrecht auf Entschädigung haben. Allerdings kann es beim Deutschlandticket zu Einschränkungen kommen; Nutzer des 49-Euro-Ticket könnten künftig womöglich leer ausgehen. Grund ist eine Novelle der Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO), die an diesem Freitag, 13. Mai, im Bundesrat zur Entscheidung steht. Mehr Informationen finden Sie hier.

"Alle Fahrgäste, die ihre für den 14. bis 16. Mai geplante Reise aufgrund des Streiks der EVG verschieben möchten, können ihr bis einschließlich 11. Mai gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich Sonntagabend flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden", gab die Deutsche Bahn am Donnerstag bekannt. Man gewähre eine "Sonderkulanz", hieß es.

Wer wegen des Warntstreiks sein Fahrt insbesondere im Fernverkehr zu verlegen plant, den warnt die Bahn vor vollen Zügen: Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai, seien Züge rund um dieses Datum bereits "sehr hoch ausgelastet." Bereits gekaufte Tickets könnten deshalb nur bis 14. Mai flexibel genutzt werden. Die Bahn rät zudem für Reisende am 14. Mai: "Wegen des Streikbeginns am Sonntag um 22 Uhr empfehlen wir, die Reise nicht erst in den Abendstunden anzutreten."

