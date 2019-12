Europawahl 2019 – Das sind die fünf wichtigsten Trends

Das gab es in diesem Jahrhundert noch nie bei einer Europawahl: Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten (50,8 Prozent) haben sich an der Abstimmung über das EU-Parlament beteiligt – ein Anstieg um 8 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014. Parteiübergreifend lobten europäische Spitzenpolitiker die gestiegene Resonanz als einen „Sieg der Demokratie“.

Die Wähler sorgten aber auch für Überraschungen. Im Parlament stehen Machtkämpfe bevor, die Brüsseler Gesetzgebung wird komplizierter. Fünf wichtige Trends, die die EU-Politik prägen werden:

1. Der große Rechtsruck blieb aus

Unter Führung von Italiens Vizepremier Matteo Salvini hatten europäische Rechtspopulisten zum Sturm auf die EU-Institutionen geblasen. Vergeblich. Die drei Parteigruppierungen aus dem Lager der EU-Skeptiker, Nationalisten und Rechtsradikalen legten zwar zu, aber unterm Strich nur leicht: Sie erhalten 16 Sitze mehr als bisher, werden künftig 171 der 751 Sitze halten – weit entfernt von einer Blockademacht.

Salvinis Kerntruppe „Europäische Allianz der Völker und Nationen“ hat sich dabei zwar stark auf 56 Mandate verbessert, seine Lega in Italien wurde mit über 30 Prozent zur stärksten Kraft. Aber Salvinis Traum, dass sich die zersplitterten Rechtsausleger im Parlament zu einer schlagkräftigen Fraktion zusammenschließen, erfüllt sich wohl nicht: Es wird künftig mindestens zwei Fraktionen geben. Ob die Warnung vor einem Erstarken des Nationalismus die Wähler zur Besonnenheit gebracht hat oder ob die Parole von der „Schicksalswahl“ von Anfang an übertrieben war, wird in Brüssel jetzt kontrovers diskutiert.

Aber klar ist, dass das größere Risiko eines Rechtsrucks nicht von der Abgeordnetenkammer in Brüssel und Straßburg ausgeht, sondern von den nationalen Parlamenten und Regierungen: Wenn Rechtspopulisten in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten die Macht übernehmen, können sie über die Gipfeltreffen der Regierungschefs und den EU-Ministerrat viel wirkungsvoller auf die europäische Politik Einfluss nehmen als über die gemeinsame Volksvertretung.

Die Wahlergebnisse populistischer und EU-skeptischer Parteien etwa in Ungarn, Italien, Polen und mehr noch

2. Die große Koalition verliert

Die informelle große Koalition von Christdemokraten (EVP) und Sozialdemokraten (S&D) ist nach 40 Jahren am Ende, künftig wird es bunter: Bislang hatten die beiden Großen stets zusammen eine Mehrheit, die sie mal mehr und mal weniger nutzten, aber immer dann einsetzten, wenn es darauf ankam – bis vor zwei Jahren galt das auch für personelle Absprachen.

Das wird nicht mehr möglich sein, weil EVP und S&D deutliche Verluste hinnehmen mussten – sie drohen in weiten Teilen Europas ihren Status als Volksparteien einzubüßen

. Stärkste Kraft ist im Parlament zwar weiterhin die konservative EVP. Sie kommt nach vorläufigen Ergebnissen aber nur noch auf 182 der 751 Sitze, 34 weniger als bei der Wahl vor fünf Jahren.

Auf die Sozialdemokraten entfallen 147 Mandate, das ist ein Verlust von 38 Sitzen. Weil die Großen auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen sind, wird die Gesetzgebung deutlich komplizierter – für die Kommission und den EU-Ministerrat wird das Parlament unberechenbarer. Und erstmal wird es schwerer, für die Wahl des Kommissionspräsidenten eine Mehrheit zu schmieden.

3. Grüne und Liberale gewinnen

Im Parlament wird künftig wenig ohne Grüne und Liberale gehen. Sie sind in der politischen Mitte der proeuropäischen Parteien die klaren Gewinner dieser Europawahl. Die liberalen Parteien bilden mit 109 Sitzen die drittstärkste Fraktion, ein Plus von 40 Sitzen – wenn man die Renaissance-Liste von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit einrechnet, die erstmals für das EU-Parlament antrat.

Auf Platz vier rücken mit 69 Sitzen die Grünen, 17 mehr als bisher, gewonnen vor allem in Deutschland, Frankreich, Finnland und Luxemburg. Beide kleineren Parteien machten schon klar, dass sie für die Kooperation einen Preis verlangen – bei Inhalten, aber auch bei den Posten.

Eines ihrer großen Themen dürfte

sein, den nicht nur die Grünen, sondern auch Macrons liberale Formation in Frankreich in den Vordergrund stellte (anders als die deutsche FDP, die im liberalen Lager nur eine Nebenrolle spielen wird). Das wird Auswirkungen haben: Eine CO2-Steuer rückt näher. Und die Hoffnung der deutschen Autoindustrie, dass die strengen Schadstoff-Grenzwerte für Pkw im kommenden Jahrzehnt mangels technischer Umsetzbarkeit bald wieder gelockert werden, wird sich nicht erfüllen.

4. Der deutsche Einfluss wackelt

Weil Deutschland mit 96 von 751 Abgeordneten die größte nationale Gruppe stellt, war der Einfluss deutscher Abgeordneter bislang relativ hoch: Sie führten vier der sieben Fraktionen, darunter die der Christdemokraten und Sozialdemokraten. Der Wahlausgang könnte diese Dominanz verringern.

In der Fraktion der Sozialdemokraten sind jetzt endgültig Spanier und Italiener deutlich stärker, der aus Hessen stammende Fraktionschef Udo Bullmann wird seinen Stuhl wohl räumen müssen. Auch die deutschen Christdemokraten sind nun schwächer vertreten, der Fraktionsvorsitz in der EVP bleibt wohl nicht in ihrer Hand.

dürfte die Fraktion sowieso nicht von einem Deutschen angeführt werden. Die deutsche FDP mit fünf Abgeordneten spielt in der neuen liberalen Fraktion kaum eine Rolle.

5. Der Chaos-Brexit rückt näher

sie landete aus dem Stand auf Platz eins. Die regierenden Tories erlebten dagegen mit einem einstelligen Ergebnis ein Desaster, ebenso wie die Labour-Partei. Für die weitere Entwicklung beim Brexit verheißt das nichts Gutes.

Der Wahlausgang in Großbritannien erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Briten Ende Oktober ohne Austrittsvertrag die EU verlassen. Vorher dürfte die Farage-Truppe im Parlament für Unruhe sorgen; Farage selbst fordert schon, an den weiteren Brexit-Gesprächen zwischen London und Brüssel beteiligt zu werden – sofern es überhaupt noch welche gibt.

Allerdings: Die Stimmen für proeuropäische Parteien – Liberale und Grüne - waren zusammengerechnet ähnlich stark wie für die Hardcore-Brexiters von Farage. Das Land ist tief gespalten.