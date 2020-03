Saskia Esken stöpselt in der Mittagspause ihr Smartphone an die Steckdose in einem Mülheimer Restaurant. Das Ding will aber auch einfach nicht stillstehen, ständig ist was: Nachrichten, Anrufe, Presseanfragen. Als Parteivorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hat sie naturgemäß viel zu tun. Umso mehr erstaunt es sie, dass sich ein Ministerpräsident parallel zu seinem Amt um den Parteivorsitz der CDU bewirbt.

Damit meint sie Armin Laschet, der in der vergangenen Woche seine Kandidatur bekannt gab und sich in einem cleveren Schachzug mit Jens Spahn einen konservativen Partner an die Seite nahm. „Ein Vorsitzender muss gleichzeitig in Berlin und bei der Partei überall im Land sein“, sagt Esken. „Ich könnte mir auch nicht vorstellen, gleichzeitig Parteivorsitzende und Vize-Kanzlerin zu sein“, stellt sie klar.

Esken: CDU in Orientierungskrise

Jedes Amt bringe unterschiedliche Aufgaben mit sich. Will heißen: Die einen machen Regierungsarbeit, die anderen bringen die Partei auf Kurs. Der neue CDU-Vorsitzende werde nach der Wahl genug Arbeit damit haben, „Haltung und Positionen innerhalb der CDU zu klären.“ Der Umgang mit der AfD, der Umgang mit der Werteunion sind nur zwei Fragen, mit der sich die Christdemokraten auseinandersetzen zu haben, meint sie. Die CDU, sie befinde sich eben nicht nur in einer Führungs-, sondern auch in einer Orientierungskrise.

Besonders das in ihren Augen nicht geklärte Verhältnis der CDU zur Werteunion, einem Verein, der die Union deutlich konservativer aufgestellt haben möchte, ist für sie ein Problem. Dieses Unverständnis keimt wieder ganz aktuell in ihr auf. Der Grund dafür ist ein Urteil des Amtsgerichtes Berlin-Tiergarten vom Donnerstag – und vor allem die Reaktion von Vertretern der Werteunion darauf.

Das Gericht entschied, dass Eskens Parteikollegin, die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli, von einem Rechten als „islamische Sprechpuppe“ und „Quotenmigrantin der SPD“ bezeichnet werden darf. So hatte Tim Kellner sie in einem Internet-Video bezeichnet. Er betreibt einen Youtube-Kanal, in dem er vor Migranten warnt und Politiker beschimpft. In rechtsradikalen Kreisen sei diese Plattform sehr beliebt und zähle zu den meistgeklickten. Sawsan Chebli selbst nannte das Urteil auf dem Kurznachrichtendienst Twitter „bitter“.

Max Otte, Mitglied der erzkonservativen Werteunion und ein auch in der CDU umstrittener Politiker, hingegen spendete Applaus: „Soeben schreibt mir Tim Kellner: ‚Freispruch!‘ Herzlichen Glückwunsch, Herr Kellner, und vielen, vielen Dank für Ihren Mut!“

Esken fordert von CDU Abgrenzung zur Werteunion

SPD-Chefin Saskia Esken zeigt sich entsetzt: „Sind das die Werte der CDU?“, fragt sie in einer Reaktion darauf. Darauf sollte die CDU eine Antwort finden, meint sie. Vor allem von den Bewerbern für den CDU-Vorsitz – Ministerpräsident Armin Laschet mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Norbert Röttgen und Friedrich Merz - fordert sie, dass sie sich deutlich von Strömungen wie der Werteunion abgrenzen.

Dabei hatte sich die Werteunion erst am Dienstag für Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden der CDU ausgesprochen. Er stehe für Aufbruch, Armin Laschet für „Weiter so“, schrieb Werteunion-Chef Alexander Mitsch am Dienstag bei Twitter.

SPD-Vorsitzende wird von Nazis bedroht

Esken sieht die ganz reale Gefahr, dass Hetze, Hass und Beleidigungen im Internet die Rechten beflügelt und aus Worten Taten werden. Sie selbst ist am Donnerstag per E-Mail bedroht worden. „Aufruf zum Mord“ steht in der Betreff-Zeile der E-Mail, was folgt, ist starker Tobak. Unbekannte drohen ihr, sie mit einem Beil oder einer Rohrbombe anzugreifen. Unterzeichnet ist die Drohung von „Todesschwadron88“. Die Zahl Acht steht bei Rechtsextremen für den Buchstaben H, die 88 steht als Abkürzung für „Heil Hitler“.

Esken hat Anzeige erstattet. Sie empfiehlt jedem, in all solchen Fällen Anzeige zu erstatten, und fordert, den Kampf gegen Rechtsextremismus zu verstärken. Dabei setzt Saskia Esken Hoffnung in das Gesetz gegen Hasskriminalität, das derzeit in Berlin vorbereitet wird. Damit sollen Beleidigungen im Netz schärfer bestraft werden können. Denn: „Ich staune, dass solche Aussagen gegen Sawsan Chebli zur Meinungsfreiheit zählen“, sagt sie mit Blick auf das Berliner Urteil von Donnerstag.

Sie nimmt aber auch die Polizei in den Blick. „Es ist auch eine Frage der Schwerpunktsetzung“, sagt sie. Esken befürwortet zum Beispiel die – dauerhafte - Einstellung von Computerexperten als „Cyber-Cops“ in NRW, wie es sie in ihrer Heimat Baden-Württemberg bereits gebe. Sozusagen eine digitale Streife, die Spuren von Beleidigungen und Drohungen im Netz aufspürt.

Angriff auf Büro eines SPD-Abgeordneten

Von 5240 Ermittlungsverfahren wegen rechtsradikaler Straftaten seien im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen über 4500 eingestellt worden, schildert Esken. „Wie hoch ist denn da der Fahndungsdruck?“, will sie wissen und macht deutlich: „Die Gefahr des Rechtsterrorismus muss endlich ernstgenommen werden.“Auch in NRW werden Politiker längst bedroht und angefeindet, siehe der Angriff auf die jetzige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Erst im vergangenen Monat ist auf das Büro des SPD-Landtagsabgeordneten Michael Hübner (Dorsten/Gladbeck) mutmaßlich geschossen worden. Von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) oder seinem Innenminister Herbert Reul hätte sie mindestens eine Solidaritätsbekundung erwartet. „Das ist absolut inakzeptabel“, sagt die SPD-Bundesvorsitzende.