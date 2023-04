Drei Monate nach Räumung: Lützerath-Aktivist vor Gericht

Mönchengladbach/Lützerath. Nach dem Protest gegen die Räumung des Braunkohle-Ortes Lützerath im Januar steht ein Klima-Aktivist vor Gericht. Vorwurf: Gewalt gegen Polizei.

Drei Monate nach der von tagelangen Protesten begleiteten Räumung des Ortes Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler beginnt am Amtsgericht Mönchengladbach an diesem Mittwoch ein Prozess gegen einen Aktivisten. Der 23-Jährige soll aus einer Personengruppe von mindestens 50 Menschen heraus einen Pflasterstein auf einen Polizeibeamten geworfen und diesen am Bauch getroffen haben.

Zudem soll der Angeklagte einen Molotow-Cocktail auf eine Gruppe von Polizeibeamten geworfen haben. Ihm werden unter anderem Landfriedensbruch und Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Nach Kenntnis des Gerichts ist es das erste Strafverfahren im Zusammenhang mit der Räumung von Lützerath. Geplant ist, Polizisten als Zeugen zu hören und Videoaufnahmen des Geschehens zu zeigen.

Lützerath ist fast weg - Große Teile des Geländes abgebaggert

Der Braunkohleorts Lützerath ist inzwischen nicht mehr vorhanden. Drei Monate nach den Klima-Protesten vor Ort, klafft an der Stelle der ehemaligen Siedlung ein tiefes Loch. Die Bagger des Tagebaus Garzweiler haben bereits den größten Teil der Fläche abgetragen, um an die darunterliegende Braunkohle zu kommen, wie ein RWE-Sprecher mitteilte.

Zwischenfälle mit Aktivisten gab es demnach in den vergangenen Wochen nicht mehr. Die Arbeiten seien weit fortgeschritten und verliefen planmäßig, hieß es. Unter dem Gebiet des Tagebaus befinden sich drei Flöze Braunkohle in rund 40 bis 210 Metern Tiefe.

Aktivistinnen und Aktivisten hatten die wenigen Häuser des Weilers besetzt oder lebten in Baumhäusern und Zelten auf dem Gelände, um Lützerath zu erhalten. Mitte Januar räumte die Polizei das Protestdorf. Noch während der Räumung fällte RWE Bäume und riss erste Häuser ab. Das letzte Gebäude wurde bereits drei Tage, nachdem die letzten Aktivisten das Gelände verlassen hatten, abgerissen.

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Aktivistin Greta Thunberg im Tagebau Garzweiler in einem Polzeikessel unweit der Abbruchkante. Foto: Bernd Thissen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Greta Thunberg im Tagebau Garzweiler zusammen mit anderen Aktivisten in einem Polzeikessel. Foto: Bernd Thissen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Klimaaktivisten stürmen im Tagebau Garzweiler während einer Kundgebung über ein Feld auf die Abbruchkante und einen Kohlebagger zu. Foto: Bernd Thissen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Klimaaktivisten im Tagebau Garzweiler an der Abbruchkante vor einem Kohlebagger. Foto: Bernd Thissen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Aktivisten beteiligen sich im Tagebau Garzweiler an einer Kundgebung. Foto: Bernd Thissen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Demonstrierende bilden im Tagebau Garzweiler bei einer Kundgebung die Form eines großen „X“. Foto: Bernd Thissen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Prozessauftakt in Grevenbroich gegen die Person Eike G., die im November 2021 vor dem Kohlekraftwerk Neurath Gleise blockiert haben soll. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Ein Aktivist liegt auf den Gleisen zum RWE-Kraftwerk Neurath. Foto: Lars Heidrich

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Eine Demonstrantin in Grevenbroich steht der Polizei gegenüber. Foto: Lars Heidrich

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Die Polizei trägt einen Demonstrierenden in Grevenbroich weg. Foto: Lars Heidrich

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Die Polizei trägt Aktivisten weg, die die Gleise zum RWE-Kraftwerk Neurath blockieren. Foto: Lars Heidrich

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Grevennroich: Aktivisten blockieren Gleise zum RWE-Kraftwerk Neurath. Foto: Lars Heidrich

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Ein Demozug bei Keyenberg: Rund 1000 Personen haben sich dort versammelt. Auch Greta Thunberg ist vor Ort. Foto: Jan Jessen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Ein Demozug bei Keyenberg: Rund 1000 Personen haben sich dort versammelt. Auch Greta Thunberg ist vor Ort. Foto: Jan Jessen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Ein Demozug bei Keyenberg: Rund 1000 Personen haben sich dort versammelt. Auch Greta Thunberg ist vor Ort. Foto: Jan Jessen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Ein Demozug bei Keyenberg: Rund 1000 Personen haben sich dort versammelt. Auch Greta Thunberg ist vor Ort. Foto: Jan Jessen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Aktivisten haben im Tagebau Inden einen RWE-Braunkohlebagger besetzt. Foto: Bernd Thissen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Aktivisten haben im Tagebau Inden einen RWE-Braunkohlebagger besetzt Foto: Bernd Thissen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Aktivisten haben im Tagebau Inden einen RWE-Braunkohlebagger besetzt Foto: Bernd Thissen

Protest um Lützerath geht weiter- Die Eindrücke vor Ort Aktivisten haben im Tagebau Inden einen RWE-Braunkohlebagger besetzt Foto: Bernd Thissen

(dpa)

