Washington. Noch immer behauptet Donald Trump, bei der Wahl 2020 betrogen worden zu sein. Nun widerspricht sein Rivale im Rennen um die Kandidatur.

Mit der Wahrheit nimmt es Donald Trump, Ex-Präsident der USA, nicht immer so genau. "Fake News" machte er zum Teil seiner Politik, sogenannte "alternative Fakten" zum Teil seiner Agenda. Eine seiner bekanntesten, klaren Lügen: Bis heute behauptet der Republikaner, bei der Präsidentschaftswahl 2020 betrogen worden zu sein. Trump sieht sich als wahrer Gewinner des Urnengangs – und schreckt nicht davor zurück, diese Lüge regelmäßig öffentlich zu verbreiten.

Bei vielen Anhängerinnen und Anhängern des Ex-Präsidenten und auch bei einem nicht unerheblichen Teil der republikanischen Basis verfängt die Mär von der "gestohlenen Wahl". Prominente Parteimitglieder, die dem widersprechen, sind bisher eher die Ausnahme. Doch der Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bei der kommenden Wahl hat begonnen. Und Ron DeSantis, Floridas Gouverneur und einer der größten Rivalen Trumps, widerspricht der Erzählung des ehemaligen US-Präsidenten nun klar.

Ron DeSantis über Donald Trump: "Natürlich hat er verloren"

"Natürlich hat er verloren", sagte DeSantis mit Blick auf die Wahl 2020 und Donald Trump im Gespräch mit NBC News. "Joe Biden ist der Präsident."

Bisher war DeSantis Fragen zur Legitimität der vergangenen Wahl stets ausgewichen. Mit seiner klaren Positionierung gegen Trump scheint er nun auf Angriff zu schalten. Ähnlich wie Trump bezeichnete jedoch auch er die Briefwahl als fehleranfällig, obwohl es dafür keine schlüssigen Beweise gibt.

Klare Belege gibt es stattdessen dafür, dass die Erzählung von der "gestohlenen Wahl" falsch ist. So wurden mehrere Anhänger von Trump, die behauptet hatten, ein Hersteller von Wahlmaschinen sei an dem angeblich falschen Ergebnis schuld, inzwischen wegen Verleumdung zu Schadensersatz in Millionenhöhe verklagt. (nfz)

