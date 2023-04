Nach seiner Anklage wegen einer Schweigegeldaffäre muss der frühere US-Präsident Donald Trump nun in New York vor Gericht erscheinen. Das Strafverfahren um eine Zahlung an eine Pornodarstellerin vor der Präsidentschaftswahl 2016 ist juristisch komplex und hat gewaltige politische Sprengkraft.

New York/Berlin. Donald Trump vor der Anklage: Heute muss er vor Gericht erscheinen. Wichtig könnte im Prozess sein Ex-Anwalt werden. Alles im Blog.

Donald Trump soll am Dienstag vor Gericht erscheinen.

Dann wird die Anklage gegen den Ex-Präsidenten im Fall um die Schweigegeldzahlungen an Ex-Pornostar Stormy Daniels verlesen.

Eine wichtige Rolle im Verfahren könnte auch Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen spielen – er erhebt schwere Vorwürfe gegen Trump.

Trump-Anhänger sind hingegen überzeugt, bei dem Verfahren handle es sich um eine politisch motivierte Kampagne gegen den Ex-Präsidenten.

Die USA bereiten sich auf einen geschichtsträchtigen Tag vor: Donald Trump wird am Dienstag in New York vor Gericht erwartet. Dort soll gegen 20.15 Uhr deutscher Zeit Anklage gegen ihn erhoben werden. Konkret geht es um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin – und einen möglichen Konflikt mit Regeln der Wahlkampffinanzierung. Trump ist der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der sich in einem Strafverfahren verantworten muss.

Im Zuge des Gerichtstermins dürfte Trump auch erkennungsdienstlich behandelt werden. Dabei werden unter anderem seine Fingerabdrücke genommen und die berühmten Polizeifotos – in den USA als Mugshots bezeichnet – gemacht.

Es wird davon ausgegangen, dass der ehemalige US-Präsident den Gerichtstermin nutzen wird, um sich erneut als Opfer einer vermeintlich politisch gesteuerten Justiz zu inszenieren und seine Anhängerinnen und Anhänger zu mobilisieren. Wir berichten über alle Entwicklungen des Tages im Blog.

New Yorker Bürgermeister spricht Warnung an gewaltbereite Trump-Supporter aus

18.15 Uhr: Eric Adams, Bürgermeister von New York, sagte gegenüber Reportern vor Ort, es gebe derzeit keine ernsthafte Bedrohungslage. Die New Yorker Polizei sei gut vorbereitet und könne auf jegliche Situation schnell reagieren. "Auch wenn es da draußen ein Paar Krawallmacher gibt, die in unsere Stadt kommen wollen, ist unsere Botschaft klar und eindeutig: Benehmt euch!", zitiert ihn die Washington Post.

Trump-Anhäger demonstrieren vor Gericht in New York

17.42 Uhr: Kurz vor Verlesung der historischen Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in New York haben dessen Anhänger gegen das Verfahren protestiert. Dutzende Unterstützer des Republikaners versammelten sich am Dienstag in unmittelbarer Nähe des Gerichtsgebäudes in Manhattan. Dort sollte Trump in wenigen Stunden erscheinen. Sie werteten die Anklage als rein politisch motiviert. Die Demonstranten schwenkten Trump-Fahnen und hielten Schilder hoch, auf denen unter anderem „Hexenjagd“ stand.

Vor dem Gericht in New York treffen Demonstranten aufeinander. Die Polizei versucht Ordnung zu wahren. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Zugleich versammelten sich auch Trump-Gegner vor dem Gericht und riefen: „Sperrt ihn ein.“ Beide Seiten waren durch Absperrungen der Polizei getrennt. New York hatte wegen befürchteter Ausschreitungen die Sicherheitsvorkehrungen deutlich verschärft.

Stormy Daniels: Sie könnte Donald Trump zu Fall bringen

17.33 Uhr: Stormy Daniels gilt seit langem als große Kritikerin von Donald Trump. Doch nun könnte sie tatsächlich ein Teil dessen sein, was lange als unmöglich galt: Eine Verurteilung eines früheren US-Präsidenten. Mehr über die Frau, die Donald Trump zu Fall bringen könnte, lesen Sie hier.

Pornostar Stephanie Clifford (Stormy Daniels) erhielt 130.000 Dollar Schweigegeld, um einen angeblichen Seitensprung mit Donald Trump für sich zu behalten. Foto: imago images / ZUMA Press

Trump vor Gericht: Verlesung der Anklageschrift nicht live im TV

17.21 Uhr: Die Anklageerhebung gegen Donald Trump wird nicht live im TV übertragen. Zwar wäre das in den USA grundsätzlich möglich, der zuständige Richter Juan Merchan lehnte am Montag (Ortszeit) jedoch einen entsprechenden Antrag etlicher Medien ab. Die Medienorganisationen hatten ihren Antrag mit dem öffentlichen Interesse begründet.

Anklage gegen Donald Trump: Ex-Anwalt erhebt schwere Vorwürfe

17.15 Uhr: Nicht unerheblich für den Prozess ist, dass Trumps ehemaliger Anwalt, Michael Cohen, schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Mandanten erhebt. Cohen war selbst 2018 wegen mehrerer Vergehen schuldig gesprochen worden, darunter Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Konkret ging es damals um den Fall Stormy Daniels.

Cohen hatte das Geld an die Pornodarstellerin gezahlt und später von Trumps Firma zurückerstattet bekommen. Offen ist, ob das im Auftrag des früheren US-Präsidenten geschah. „Hier geht es um Verantwortlichkeit. Er muss für seine schmutzigen Taten zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte der Anwalt vor einigen Wochen öffentlich.

Donald Trumps ehemaliger Anwalt: Michael Cohen zahlte Stormy Daniels 130.000 Dollar Schweigegeld. Foto: Yuki Iwamura / dpa

Ist die Anklage das Ende von Donald Trump?

16.55 Uhr: Die USA stehen vor einer großen Menge an Problemen, die es zu lösen gilt. Zu nennen wären die Waffengewalt im Land, die aktuell grassierende Drogen-Epidemie, die Spaltung der Gesellschaft... Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Doch wieder geht es aktuell nur um einen Mann: Donald Trump. Die Anklage gegen ihn muss der Anfang vom Ende seiner Polit-Karriere sein, kommentiert Dirk Hautkapp.

Mehrheit der Amerikaner hält Anklage gegen Donald Trump für richtig

16.45 Uhr: Eine Mehrheit der Amerikaner hält die Anklage gegen Ex-Präsident Trump für richtig. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SSRS für den Sender CNN. Drei Viertel der Umfrageteilnehmer sehen die rechtlichen Schritte gegen Trump allerdings zumindest teilweise politisch motiviert.

Nach Trump-Anklage: Ex-Präsident plant öffentlichen Auftritt

16.32 Uhr: Nach der Anklageerhebung in New York will Donald Trump in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach vor die Kameras treten. Der Auftritt ist für 2.15 Uhr deutscher Zeit geplant. Es ist davon auszugehen, dass der Ex-Präsident erneut alle Vorwürfe von sich weist und seine Anhänger auf den Kampf gegen ein angeblich korruptes Justizsystem einstimmt.

Trump-Anklage: Journalisten vor Ort in Gefahr?

16.20 Uhr: Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hat Journalisten, die aus New York über die Anklage gegen Donald Trump berichten, zur Vorsicht aufgerufen. In der Stadt werde mit tausenden gewaltbereiten Trump-Anhängern gerechnet, die ihrem Unmut über die Anklage in Tumulten Luft verschaffen könnten, teilte der Verband am Dienstag mit. Auch interessant: Rivalen in Angst – Anklage könnte Trump Aufwind geben

„Die Gewalt und die Brutalität der Trump-Anhänger beim Sturm auf das Kapitol in Washington vor mehr als zwei Jahren machten auch vor Journalistinnen und Journalisten nicht Halt“, warnte der DJV-Vorsitzende Frank Überall. Für den gewaltbereiten Mob seien Journalisten potenzielle Ziele. Die Warnung zeigt, wie angespannt die Lage in den USA ist.

Donald Trump wird am Dienstag in New York vor Gericht erwartet. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Vor Anklage: Trump bereits seit Montag in New York

16.11 Uhr: Donald Trump selbst wartet derzeit in New York auf seine Anklage. Bereits am Montagnachmittag (Ortszeit) war der frühere US-Präsident in seinem privaten Flugzeug auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia gelandet. Anschließend fuhr er in den Trump-Tower in Manhattan.

Anklage gegen Donald Trump: Anwältin stellt klare Forderung zu Mugshots

15.50 Uhr: Alina Habba, eine der Anwältinnen von Donald Trump, will offenbar verhindern, dass sogenannte Mugshots ihres Mandantens veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um Polizeifotos, die während der erkennungsdienstlichen Behandlung eines Angeklagten angefertigt werden. In manchen US-Bundesstaaten werden diese Bilder grundsätzlich veröffentlicht. In New York ist das jedoch nicht der Fall.

Die Veröffentlichung kann durch die Behörden jedoch angeordnet werden. Das lehnt Habba ab. Zwar sagte die Anwältin gegenüber "CNN", dass sie nichts gegen Fernsehkameras im Gericht habe. Die Bilder, die teilweise auch als Fahndungsfotos genutzt werden, zu veröffentlichen sei aber nicht nötig, weil Trump ohnehin "eine identifizierbare öffentliche Person ist, deren Gesicht von Menschen auf der ganzen Welt erkannt wird".

"Ich mag Transparenz. Ich denke auch, dass sie in bestimmten Situationen eine gute Sache ist", so Habba. "Ich habe aber ein Problem mit dem Durchsickern von Bildern." Weil sich die USA im Wahlkampf befänden und Trump ein möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner sei, würde eine Veröffentlichung "niemandem helfen".

Donald Trump: Anklageschrift wird heute verlesen

14.43 Uhr: Heute soll in New York die Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump verlesen werden. Es ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten angeklagt wird.

New York bereitet sich mit einem Großaufgebot an Polizisten auf die Anklage gegen Donald Trump vor. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Konkret geht es vor Gericht um Schweigegeld, dass Trump über seinen damaligen Anwalt an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels gezahlt haben soll. Die 44-Jährige behauptet, 2006 Sex mit dem Ex-Präsidenten gehabt zu haben. Dieser bestreitet die Vorwürfe, hat die Zahlung aber inzwischen eingeräumt.

Diese ist grundsätzlich nicht rechtswidrig. Allerdings könnte es sich – je nachdem wie Trump das Geld verbucht hat – um eine illegale Wahlkampfspende seiner Firma handeln. Zudem steht eine weitere Schweigegeldzahlung an das Model Karen McDougal im Raum.

