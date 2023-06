Berlin. Der Druck auf Sahra Wagenknecht wächst. Ihre Partei, die Linke, fordert nun die Rückgabe ihres politischen Mandats und nennt den Grund dafür.

Der Druck auf Sahra Wagenknecht wächst. Ihre Partei, die Linke, hat sie nun dazu aufgefordert, ihre politischen Mandate zurückzugeben. In einem Beschluss des Parteivorstands der Linken, der am Samstag veröffentlicht wurde, wird betont: „Es ist ein Gebot des politischen Anstandes und der Fairness gegenüber den Mitgliedern unserer Partei, wenn diejenigen, die sich am Projekt einer konkurrierenden Partei beteiligen, konsequent sind und ihre Mandate zurückgeben.“ Sahra Wagenknecht hat schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken gespielt, eine neue Partei zu gründen, was von der Führung der Linken wiederholt scharf kritisiert wurde.

In dem Vorstandsbeschluss heißt es: „Es ist nicht akzeptabel, dass Ressourcen aus für Die Linke gewonnenen Mandaten für den Aufbau eines Konkurrenzprojektes genutzt werden.“ Wagenknecht habe wiederholt erklärt, dass sie keine Perspektive für die Linke sehe. „Sie ist der Aufforderung, eindeutig von einem konkurrierenden Parteiprojekt Abstand zu nehmen, bis heute nicht nachgekommen.“ Es sei offensichtlich, dass sie nicht bereit sei, gemeinsam mit allen Genossen für eine starke Linke zu kämpfen. „Klar ist daher: Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht.“

Sahra Wagenknecht will bald über Zukunft entscheiden

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Sahra Wagenknechts politische Karriere begann in der PDS/Die Linke. Von 1991 bis 1995 und später von 2000 bis 2007 war sie Mitglied des Parteivorstands der PDS. Hier zu sehen: Wagenknecht verfolgt nachdenklich den 4. PDS-Parteitag in Berlin am Freitag, 27. Januar 1995. Foto: AP-Photo/Paulus Ponizak

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Wagenknecht übte in der PDS/Die Linke das Amt der Wortführerin der Kommunistischen Plattform (KPF) aus, einem politischen Zusammenschluss innerhalb der Partei PDS/Die Linke. Foto: imago images/Detlev Konnerth

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Die damals 29-jährige Wagenknecht kandidierte 1998 als Direktkandidatin der PDS zur Bundestagswahl in Dortmund. Foto: picture-alliance/ZB

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Von 2004 bis 2009 war die Linken-Politikerin Abgeordnete im Europaparlament. Foto: picture alliance/ imageBROKER

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern 2009 wurde Wagenknecht in den deutschen Bundestag gewählt. Foto: imago/Metodi Popow

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Von 2015 bis 2019 war Sahra Wagenknecht mit Dietmar Bartsch Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Foto: imago/Christian Thiel

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Bei der Bundestagswahl 2017 war Wagenknecht Linken-Spitzenkandidatin. Foto: imago/Emmanuele Contini

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Der Dokumentarfilm "Wagenknecht" über die Linken-Politikerin begleitet Wagenknecht durch den Wahlkampf 2017. Der Film feierte auf der Berlinale im Februar 2020 Premiere. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Wagenknecht löste mit ihren Äußerungen in diversen Talkshows über das Krisenmangement und die Impfempfehlungen der Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie Kontroversen aus. Die Linke distanzierte sich zunehmend von der Politikerin. Hier zu sehen: Wagenknecht und CDU-Poltiker Ralph Brinkhaus in der Talkhow "Anne Will". Foto: NDR/Wolfgang Borrs

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Auch mit ihren Forderungen nach Friedensverhandlungen und einem Stopp von Waffen-Lieferungen zog Wagenknecht große Kritik auf sich. Foto: Oliver Ziebe / dpa

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Sahra Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer forderten im Februar 2023 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, im Ukraine-Krieg auf Verhandlungen statt auf Waffenlieferungen zu setzen. In einer gemeinsamen Online-Petition namens "Manifest für den Frieden" warnten die beiden Frauen vor einer "Rutschbahn Richtung Weltkrieg und Atomkrieg". Die Linke distanzierte sich von Wagenknecht und ihrer Petition. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Sahra Wagenknecht – Stationen ihrer Karriere in Bildern Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer riefen am 25. Februar 2023 unter dem Motto "Aufstand für den Frieden" zu einer Friedensdemo und Kundgebung für rasche Verhandlungen mit Russland auf. Laut Polizeiangaben erschienen rund 13.000 Teilnehmer sowohl aus linken als auch rechten Millieus. Foto: imago/Future Image

Die Bundestagsabgeordnete Wagenknecht hatte am Freitag bekräftigt, dass sie bis zum Jahresende über ihre Zukunft in der Linken und eine mögliche Parteigründung entscheiden will. (dpa/fmg)

