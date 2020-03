Coronavirus: Schulklasse nach Südtirol-Reise in Quarantäne

Düsseldorf. In NRW ist die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 358 gestiegen. Gelsenkirchen schickt eine ganze Schulklasse in Quarantäne. Alle Infos im Blog.

Mindestens 358 Fälle in NRW. Der jüngste Stand, der auf Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums basiert, stammt von Freitag, 17 Uhr. Allein im Kreis Heinsberg waren es 214.

Für bessere Versorgung: Sonntagsfahrverbot für Lkw gelockert

Gelsenkirchen stellt ganze Schulklasse nach Südtirol-Reise unter Quarantäne

Essen meldet sechsten Verdachtsfall

9.26 Uhr: Eine Schulfreizeit im COVID-19-Risikogebiet Südtirol ist für zwölf Schülerinnen und Schüler eine Gelsenkirchener Hauptschule sowie ihre Betreuer in vorsorglicher Quarantäne geendet. Die Gruppe wurde am späten Freitagabend von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes empfangen. Fünf Schülerinnen und Schüler zeigten leichte Symptome, die auf eine Infektion hindeuten könnten, hieß es. Sie sollen heute aufs Coronavirus getestet werden. Alle anderen sollen trotzdem ebenfalls 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben.

Freitag, 21.22 Uhr: Im Kreis Mettmann gab es am Freitag zwei bestätigte Corona-Fälle – beide in Erkrath. Die Testergebnisse für einen Verdachtsfall in Velbert ergaben am Freitabend, dass es sich nicht um eine Corona-Erkrankung handelt.

Freitag, 20.05 Uhr: Nordrhein-Westfalen hat das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen wegen der deutlich gestiegenen Nachfrage in den Supermärkten und Drogerien im Zuge der Coronakrise gelockert. Zur Belieferung des Einzelhandels mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln sei innerhalb des Bundeslandes vorerst keine Ausnahmegenehmigung für Lkw erforderlich, wie aus einem Erlass des NRW-Verkehrsministeriums hervorgeht. Diese Regelung, die das sogenannte Trockensortiment im Handel betrifft, gelte ab sofort bis zum 30. Mai 2020. Die Landesregierung ist damit einem Vorschlag des Bundes gefolgt.

Eltern beklagen Unsicherheit an Schulen im Umgang mit dem Coronavirus

Freitag, 19.49 Uhr: Es hätte so schön werden können – aber das Virus macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Ein Oberhausener Ehepaar ist auf Kreuzfahrt im Pazifik – aber ein Landgang auf den schönen Südsee-Insel blieb ihnen bisher verwehrt.

Freitag, 19.41 Uhr: Die Landeselternkonferenz kritisiert die NRW-Regierung für ihr Krisenmanagement: An Schulen im ganzen Land zeige sich eine große Unsicherheit im Umgang mit dem Coronavirus. Die Verantwortung für viele Entscheidungen werde „von der politischen Entscheidungsebene und höchsten Verwaltungsebene so tief wie möglich abgewälzt - auf die Schulleitung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Freitag, 18.25 Uhr: In Oberhausen melden die Behörden mittlerweile sieben neue Quarantänefälle wegen Corona-Verdachts. Erstmals handelt es sich bei zwei Betroffenen um echte Verdachtsfälle, die auch Krankheitssymptome aufweisen.

Sechster bestätigter Coronavirus-Fall in Essen

Freitag, 18.14 Uhr: Das Lagezentrum der Stadt Essen hat am Freitagnachmittag einen sechsten bestätigten Coronavirus-Fall gemeldet. „Es handelt sich um eine Person aus Werden, die aus der Region Lombardei in Norditalien zurückgekehrt ist“, sagte Stadtsprecherin Jasmin Trilling. Die Person habe bei der Rückkehr am Montag, 2. März, grippeähnliche Krankheitssymptome an sich festgestellt und besonnen reagiert. „Die Person hat sich selbst in häusliche Quarantäne begeben und Kontakte zu anderen Menschen vermieden“, so die Sprecherin weiter.

Freitag, 18.09 Uhr: Das NRW-Schulministerium hat am Freitag landesweit alle Schulen angewiesen, alle Fahrten in vom Robert Koch-Institut benannte Corona-Risikogebiete abzusagen. Das gelte für Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche, teilte das Ministerium am Freitag mit. Damit Lehrern und Eltern kein finanzieller Schaden entstehe, etwa durch Stornierunsen, stelle das Land finanzielle Mittel bereit.Vor Schulfahrten in Nichtrisikogebiete im Ausland müssten sich die Schulen mit den jeweiligen Gesundheitsämtern vor Ort abstimmen.

Coronavirus: Mindestens 358 Fälle in NRW

Freitag, 17.51 Uhr: Die Zahl der bestätigten Fälle von Coronavirus in Nordrhein-Westfalen ist auf 358 gestiegen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. Im Kreis Heinsberg waren es 214.

