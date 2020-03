Berlin. Spahn will nun doch nicht Corona-Infizierte orten lassen. Sein Gesetzentwurf hatte für große Kritik gesorgt. Was der Minister plante.

Der Gesundheitsminister rückt von seinen Plänen ab: Jens Spahn wollte mit dem Coronavirus infizierte Menschen orten – um so eine Ausbreitung des Virus zu verlangsamen

Das sorgte für große Kritik

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen stieg am Sonntag auf mehr als 23.000, mehr als 90 Menschen starben

Auch in anderen Ländern sorgt die Pandemie für große Probleme: Spanien und Italien melden schockierende Zahlen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will vorerst doch keine Kontaktpersonen von Infizierten per Handy orten lassen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Das wurde der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Regierungskreisen bestätigt. Die geplante Regelung kommt nach heftiger Kritik am Montag noch nicht ins Bundeskabinett und soll nun bis Ostern nachgearbeitet werden.

Zuvor hatte das Düsseldorfer „Handelsblatt“ über den Verzicht Spahns auf die Handy-Ortung berichtet, die aus datenschutzrechtlichen Gründen umstritten ist. Der Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz sah vor, dass die Telekommunikationsdienste Daten an das Robert-Koch-Institut übermitteln sollen, die die Ortung von Kontaktpersonen ermöglichen.

Bei Epidemien von „nationaler Tragweite“ wie der Corona-Krise wollte die Regierung die Kontaktpersonen von Infizierten per Handy orte , um sie zu informieren. Das Vorbild ist Südkorea.

Coronavirus: Spahn will Infizierte per Handyortung suchen lassen

Das ging aus einem Gesetzentwurf hervor, mit dem die Regierung den Infektionsschutz verschärfen und sich weitreichende Eingriffsrechte sichern wollte . Mittels Handyortung könnte das RKI Infektionsketten zurückverfolgen. Die Netzanbieter würden verpflichtet, „den Gesundheitsbehörden die hierzu erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen“. Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

Die Initiative, als „Formulierungshilfe“ deklariert, sollte am Montag vom Kabinett auf den Weg gebracht und bis Ende der Woche im Eilverfahren von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Die Länder würden ihrer eigenen Entmachtung zustimmen. Mit dem Schnellgesetz wollte die Regierung Konsequenzen aus der Corona-Krise ziehen. Lesen Sie hier: Ausgangssperre wegen Coronavirus? Angela Merkel entscheidet mit den Länderchefs am Sonntag.

„Um einer Destabilisierung des gesamten Gesundheitssystems vorzubeugen, muss die Bundesregierung in die Lage versetzt werden, schnell mit schützenden Maßnahmen einzugreifen“, heißt es im Gesetzentwurf der unserer Redaktion vorliegt. Und weiter: „Die Bundesregierung wird zur Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ermächtigt.“

Die Bundesländer entmachten

Das darf sie nur, wenn die Weltgesundheitsorganisation WHO „eine gesundheitliche Notlage“ von internationaler Tragweite ausgerufen hat oder „eine bundesländerübergreifende Ausbreitung schwerwiegender übertragbarer Krankheiten droht“. Bisher sei eine ergänzende Zuständigkeit des Bundes „auch für den Krisenfall nicht vorgesehen“. Genau das will Spahn ändern.

Coronavirus – So sieht Spahns Gesetz aus

Denn: Die Corona-Krise zeige, „dass im seuchenrechtlichen Notfall das Funktionieren des Gemeinwesens erheblich gefährdet sein kann“. Spahn will die Ermächtigung haben, um

Bahn-, Bus-, Schiffs- und Fluglinien anzuordnen, grenzüberschreitende Personentransporte nach Deutschland zu stoppen und Passagierlisten und Sitzplätze herauszurücken;

und Passagierlisten und Sitzplätze herauszurücken; Einreisende zu verpflichten, sich anzumelden, Atteste oder Impfbescheinigungen , Reiserouten und Kontakte offenzulegen.

, Reiserouten und Kontakte offenzulegen. Arzneien und Schutzausrüstungen zentral zu beschaffen, beschlagnahmen und bevorraten.

und bevorraten. Ärzte, Sanitäter, Gesundheits- und Pflegekräfte, ja selbst Medizinstudenten zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu verpflichten . Wörtlich heißt es in der Begründung, Voraussetzung sei nur „die persönliche Kompetenz“ der jeweiligen Person. Solche Fähigkeiten könnten sich beispielsweise „aus Berufserfahrung oder aus Fort- und Weiterbildungen“. So könnte man auch ausländische Mediziner – etwa unter Flüchtlingen – auch ohne Approbation einsetzen.

. Wörtlich heißt es in der Begründung, Voraussetzung sei nur „die persönliche Kompetenz“ der jeweiligen Person. Solche Fähigkeiten könnten sich beispielsweise „aus Berufserfahrung oder aus Fort- und Weiterbildungen“. So könnte man auch ausländische Mediziner – etwa unter Flüchtlingen – auch ohne Approbation einsetzen. das RKI aufzuwerten. Dem Institut könne die Aufgabe übertragen werden, „die Zusammenarbeit zwischen den Ländern und zwischen den Ländern und dem Bund sowie weiteren beteiligten Behörden und Stellen zu koordinieren und Informationen auszutauschen.“

Spahn sagte der „FAZ“, mit dem Gesetz würde die Bundesregierung Kompetenzen bündeln. Noch wichtiger sei: „Wir können künftig in einer Lage wie dieser binnen Stunden für Ärzte, Pflegekräfte, Apotheker und alle anderen, die weit über das normale Maß anpacken, Bürokratie wegnehmen, Regeln anpassen, Vergütungen erhöhen.“

Coronaviurs-Infektionen verfolgen: Kritik an Spahns Gesetzentwurf

Gegen Spahns Pläne gab es große Kritik. Der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki, hat sich entschieden gegen das von Gesundheitsminister Spahn geplante Gesetz zur Handyortung möglicher Corona-Infizierter gewandt. „Ich warne dringend davor, einen solch schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte wie die Handy-Ortung im Schnellverfahren durchs Gesetzgebungsverfahren zu peitschen“, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende unserer Redaktion. „Ohne einen entsprechenden richterlichen Beschluss wäre eine solche Maßnahme sicher auch verfassungswidrig. Sie wäre außerdem unverhältnismäßig, denn wir sehen jetzt, dass die Menschen mittlerweile deutlich verantwortlicher mit der derzeitigen Lage umgehen als noch vor ein paar Tagen.“

Kubicki betonte: „So sehr wir alles rechtlich Mögliche und Erforderliche tun müssen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen: Die Grundlagen unseres freiheitlichen Rechtsstaates können wir nicht einfach so aus den Angeln heben.“

Auch der Datenschutzbeauftragte Ulrich Kelber kritisierte Spahns Gesetzentwurf. Alle Maßnahmen der Datenverarbeitung müssten erforderlich, geeignet und verhältnismäßig sein: „Bisher fehlt jeder Nachweis, das die individuellen Standortdaten der Mobilfunkanbieter einen Beitrag leisten könnten, Kontaktpersonen zu ermitteln“, so Kelber; dafür seien die Daten viel zu ungeau.

Alle Maßnahmen der Datenverarbeitung müssen erforderlich, geeignet und verhältnismäßig seien. Bisher fehlt jeder Nachweis, dass die individuellen Standortdaten der Mobilfunkanbieter einen Beitrag leisten könnten, Kontaktpersonen zu ermitteln, dafür sind diese viel zu ungenau. — Ulrich Kelber (@UlrichKelber) March 22, 2020

