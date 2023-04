Heikle China-Reise: Baerbock hat aus Fehlern gelernt

Baerbock- Peking soll für Beendigung des Ukraine-Krieges auf Moskau einwirken

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat bei ihrem Besuch in China die Führung in Peking aufgerufen, hinsichtlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ihren Einfluss auf Russland geltend zu machen. Deutschland wünsche sich, "dass China auf Russland einwirkt, um seine Aggression endlich zu beenden", sagte Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Außenminister Qin Gang in Peking.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Politik