Noch bevor König Charles III. am 6. Mai offiziell zum neuen Monarchen Großbritanniens gekürt wird, reist der Thronfolger der verstorbenen Queen Elizabeth II. Ende März nach Deutschland.

Der Staatsbesuch von King Charles und seiner Frau Königin Camilla dauert drei ganze Tage: Das Königspaar reist am 29. März an und bleibt bis einschließlich 31. März. In welchen Städten werden die Royals in Empfang genommen und was steht auf dem Programm? Ein Überblick.

König Charles in Deutschland: Das steht auf dem Plan

Aus dem offiziellen Terminkalender des Bundespräsidenten geht hervor, dass Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender den britischen König und Queen Consort Camilla am 29. März mit militärischen Ehren in Berlin empfangen und am Abend zu einem Staatsbankett in Schloss Bellevue laden werden.

Am darauffolgenden Tag nehmen der Bundespräsident und der König Termine in Berlin und Brandenburg wahr. Wie der Deutsche Bundestag auf seiner Webseite ankündigt, wird König Charles III. eine Rede halten.

Am letzten Tag des Staatsbesuchs der Royals, dem 31. März, begleiten Steinmeier und Büdenbender ihre königlichen Gäste nach Hamburg.

Bundespräsident Steinmeier: Besuch von King Charles ist "eine große Freude"

"Es ist mir eine große Freude, dass wir König Charles und seine Gemahlin Camilla Ende März zu einem Staatsbesuch willkommen heißen dürfen", so Bundespräsident Steinmeier in einer Videobotschaft. Er wisse den Staatsbesuch zu schätzen – vor allem, weil der König sich entschlossen hat, noch vor seiner Krönung nach Deutschland zu kommen. Dieser frühe Besuch unterstreiche die enge und herzliche Freundschaft zwischen Deutschland und dem Vereinten Königreich.

"Zuletzt habe ich König Charles aus dem traurigen Anlass der Beisetzung seiner Mutter Königin Elizabeth getroffen. Ich habe ihn damals als neuen König nach Deutschland eingeladen. Dass er dieser Einladung nun ein halbes Jahr später folgt, zeigt, wie sehr der König die Freundschaft zwischen unseren Völkern wertschätzt", heißt es außerdem.

Dass König Charles Deutschland und Frankreich als erste Reiseziele vor seiner Krönung ausgewählt hat, halte Steinmeier für eine wichtige europäische Geste. "Wir in Deutschland, wir in Europa wünschen uns auch nach dem Brexit enge und freundschaftliche Beziehungen zum Vereinigten Königreich. Your Majesty: I look forward to welcoming you in Germany", fügt Steinmeier hinzu. Charles' Besuch in Frankreich ist für den 27. März angesetzt.

Rund fünf Wochen nach dem Staatsbesuch steht offenbar auch schon das nächste Treffen des Bundespräsidenten und des Königs an: Der britischen Zeitung "The Telegraph" zufolge stehe Steinmeier auf der Gästeliste der Krönungszeremonie von King Charles.

