Berlin Vor ein paar Jahren wurde AfD-Politikerin Beatrix von Storch mit einer Torte angegriffen. Nun ist es wieder passiert – nur ekelhafter.

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ist mit Fäkalien beschmiert worden. Wie die "Tagesschau" unter Berufung auf den SWR berichtet, habe sich der Vorfall am Freitagabend während eines Auftritts in Daun in der Eifel ereignet.

Offenbar habe der Mann vorgegeben, ein Selfie mit der Politikerin machen zu wollen – eine Täuschung. Statt eines Fotos gab es Exkremente für von Storch. Die Polizei habe den Mann überwältigt, wie es weiter heißt.

Beatrix von Storch und der "tortale Krieg"

Die umstrittene AfD-Politikerin wurde bereits 2016 attackiert, wenngleich es sich damals um eine Torte handelte, die ein als Clown verkleideter Mann auf von Storch warf. Hinter der Aktion stand das Peng Collective, das mit der Aktion den "tortalen Krieg" gegen die AfD ankündigte. Unter dem Hashtag #tortalerkrieg wurden die Aufnahmen damals von zahlreichen Twitter-Nutzern voller Schadenfreude kommentiert.

Für den Tortenwerfer ging die Aktion weniger lustig aus: Beamte nahmen ihn fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein. Auch gegen den Täter im jüngsten Fäkalien-Angriff gegen von Storch wird nun ermittelt, berichtet der SWR.

Parallel zum Auftritt von der AfD-Politikerin fand am Freitag vor dem "Dauner Forum" eine Demonstration mit etwa hundert Teilnehmern gegen von Storch statt, die ohne weitere Vorfälle gegen 20 Uhr von der Versammlungsleitung beendet wurde. (bekö)

