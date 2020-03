Berlin. Droht in ganz Deutschland eine Ausgangssperre? Wir zeigen, welche Regeln in welchem Bundesland gelten. Bayern preschte am Freitag vor.

Die Zahl der Infektionen steigt auch in Deutschland: Am Samstag gab es mehr als 22.000 Infizierte

Um die Ausbreitung weiter zu verlangsamen, droht eine Ausgangssperre: Bayern hat am Freitag als erstes Bundesland eine Ausgangsbeschränkung verhängt, sie ist um Mitternacht in Kraft getreten

Am Sonntag will Kanzlerin Angela Merkel mit den Vertretern der Bundesländer beraten, ob eine Ausgangssperre für Deutschland nötig sei

Auch das Saarland, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz entschlossen sich für strengere Regeln

In vielen Bundesländern ist das Speisen in Restaurants und Gaststätten seit Samstag verboten, Auslieferungen sind erlaubt

Wir zeigen den Stand der Bundesländer zur Ausgangssperre im Überblick

Diese Frage treibt momentan sehr viele um: Kommen auch in Deutschland flächendeckende Ausgangssperren?Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Sonntagabend über weitere Maßnahmen in der Corona-Krise. In einer Schaltkonferenz soll nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert eine „sehr ernste, schonungslose Analyse der Lageentwicklung“ der vergangenen Tage vorgenommen werden.

Ob es weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben wird, soll vor allem vom Verhalten der Bürger an diesem Wochenende abhängig gemacht werden. Bayern und das Saarland hatten bereits am Freitag „grundlegende Ausgangsbeschränkungen“ erlassen, was bei SPD und Grünen als Alleingang kritisiert worden war. Merkel hatte am vergangenen Mittwoch in einer Fernsehansprache an die Bürger appelliert, sich an die Auflagen zu halten und soziale Kontakte zu vermeiden. Über 11.000 Tote weltweit – Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

Doch welche Regelungen gelten bereits in den einzelnen Ländern? Wir geben einen Überblick:

Ausgangssperre – Diese Regeln gelten in den einzelnen Bundesländer

Bayern

Seit Mitternacht gelten im gesamten Freistaat weitreichende Ausgangsbeschränkungen, mit deren Hilfe die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll.

Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur noch mit triftigen Gründen erlaubt,

wie dem Weg zur Arbeit und zu nötigen Einkäufen,

dringende Arztbesuche,

aber auch Sport und Spaziergänge an der frischen Luft - dies aber in der Regel alleine.

Gastronomiebetriebe aller Art müssen geschlossen bleiben.

Ausnahme sind Auslieferungsdienste, Mitnahmeangebote und Drive-in-Schalter.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind wegen der Corona-Krise Zusammenkünfte von mehr als drei Menschen an öffentlichen Orten ab sofort verboten. Ausnahmen gebe es für Familien und Paare.

Zudem müssen ab Samstag Restaurants geschlossen bleiben, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag sagte. Auch hier sind Take-Away-Angebote weiterhin erlaubt.

Schulen und Kitas bleiben weiterhin geschlossen, auch Spielplätze dürfen nicht mehr genutzt werden.

Auch werde der Grenzverkehr mit Corona-Risikogebieten streng kontrolliert.

Pendlern sei weiter die Fahrt über die Grenze zur Arbeit erlaubt. Verboten sei es aber, jenseits der Grenze einzukaufen.

Berlin

Am Sonntag wird der Senat voraussichtlich weitere Beschränkungen beschließen. Wie die Berliner Morgenpost aus Regierungskreisen erfuhr, sind demnach Ausgangsbeschränkungen nach bayerischem Vorbild geplant.

Außerhalb der Wohnung gilt für Passanten dann ein Mindestabstand von 1,5 Metern, heißt es in der Vorlage von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Eine Gruppenbildung wäre dann auch unter zehn Personen verboten. Grundsätzlich darf die Wohnung nur noch mit einem triftigen Grund verlasen werden, zum Beispiel für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt. Familienbesuche sollen wohl erlaubt bleiben. Sportliche Betätigung ebenfalls, wenn sie allein ausgeübt wird, auch das Gassi-Gehen mit dem Hund bleibt möglich.

Es wird eine Nachweispflicht eingeführt, das heißt, die Menschen müssen plausibel erklären, warum sie das Haus verlassen, wenn sie von der Polizei danach gefragt werden. Diese neuen Beschränkungen sollen auf der Senatssitzung am Sonntag beschlossen werden. Lesen Sie hier: Darum will Jens Spahn Coronavirus-Infizierte orten lassen will.

Brandenburg

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die bislang verhängten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise in seinem Bundesland zunächst für ausreichend. „Eine Ausgangssperre kann ich für Brandenburg in den nächsten Tagen ausschließen“, sagte Woidke am Freitagnachmittag in Potsdam, „die getroffenen Maßnahmen wirken. Wir haben die sozialen Kontakte deutlich runtergefahren.“

Bremen

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ist mit dem Verhalten der Menschen in Bremen bezüglich der Corona-Krise zufrieden. Sie hätten sich zurückgehalten. „Das bisherige Verhalten der allermeisten Menschen stimmt mich zuversichtlich und ich möchte mich dafür auch an dieser Stelle noch einmal bedanken“, schrieb er auf am Samstagmorgen auf Twitter. „Zum Schwur kommt es allerdings an diesem Wochenende: Jetzt muss sich zeigen, dass alle den Ernst der Lage verstanden haben.“

Bovenschulte hat die von Bayern angekündigten weitreichenden Ausgangsbeschränkungen kritisiert. „Man muss genau hinschauen, ob man mit Begriffen wie Ausgangssperre symbolisch Politik macht. Wir müssen mit allem, was wir haben, das Coronavirus, aber nicht unser Grundrecht bekämpfen“, sagte er am Freitag vor Journalisten in Bremen.

Dennoch ist auch in Bremen die Einnahme von Speisen in Restaurants ab Samstag verboten. Die Betriebe dürfen allerdings weiterhin offen bleiben und Essen zum Mitnehmen vorbereiten. Menschenansamlungen sind bereits verboten.

Hamburg

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergreift die Stadt Hamburg weitere Maßnahmen. So müssen alle Restaurants nun gänzlich schließen. Zuvor war eine Öffnung bis 18 Uhr möglich. Ein Außer-Haus-Verkauf ist laut Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) allerdings weiterhin möglich.

Verschärft wird die Allgemeinverfügung auch an anderer Stelle: So sind Versammlungen von nur noch maximal sechs Menschen erlaubt. Ausnahmen gelten für Familien und Gruppen von Berufstätigen.

Am Sonntag möchte der Senat Bilanz ziehen und prüfen, ob mit den Maßnahmen die gewünschte Wirkung erzielt wurde. Laut Tschentscher wird dann auch über Ausgangssperren beraten.

Hessen

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus bleiben in Hessen ab Samstagmittag alle Restaurants und Gaststätten geschlossen. Lieferdienste dürfen weiterhin das Essen nach Hause bringen.

Zudem dürfen sich seit der Nacht zum Samstag nur noch maximal fünf statt bisher höchstens hundert Menschen an öffentlichen Orten versammeln, wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, dem droht ein Bußgeld. Die Höhe stehe noch nicht fest, es werde sich aber nach Auskunft des Ministerpräsidenten zwischen 100 und 300 Euro bewegen.

Zur möglichen Notwendigkeit von Ausgangssperren sagte Bouffier, diese Frage werde am Sonntag zwischen Bund und Ländern erneut beraten. „Die Ausgangssperre ist eine der letzten Maßnahmen, die man treffen kann“, betonte der Wiesbadener Regierungschef. Er setze nun erst einmal auf den Erfolg der aktuellen Maßnahmen.

Mecklenburg-Vorpommern

Ab Samstag, 18.00 Uhr, müssen alle Restaurants schließen. Erlaubt ist ihnen nur ein Lieferdienst. Außerdem wurde das Urlaubsland diese Woche für auswärtige Touristen gesperrt. Die Polizei überprüft die Einhaltung dieser Maßgabe an zehn Kontrollstellen. Am Freitag wurde dort jedes zwölfte Fahrzeug zurückgewiesen.

Niedersachsen und Bremen

Restaurants und Cafés müssen ab Samstagabend schließen. Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen soll aber weiter möglich bleiben.

s geht darum, größere Menschenansammlungen in Gaststätten zu unterbinden. Auch in Bremen müssen Restaurants ab Samstag schließen.

Noch strikter als bisher wollen die Behörden gegen Touristen vorgehen, die die ostfriesischen Inseln nicht verlassen wollen.

Bisher galt eine Frist bis 25. März. Nun müssen Urlaubsgäste die Inseln Norderney, Juist und Baltrum bis Sonntag verlassen.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen gilt bislang keine Ausgangssperre. Die Landesregierung hat seit Anfang der Woche die Schulen und Kindergärten geschlossen. Um die sozialen Kontakte in der Bevölkerung weiter zu reduzieren, folgten unter der Woche weitere Einschränkungen für das öffentliche Leben.

So durften Restaurants nur noch bis 15.00 Uhr öffnen,

Einrichtungen wie Bibliotheken wurden geschlossen, Sportvereine stellten das Training ein,

und Fitnessstudios mussten schließen.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Ausgangssperren wiederholt als allerletztes Mittel bezeichnet. Daraufhin verschärften mehrere NRW-Städte die Regeln. In Köln, Leverkusen, Dortmund und Bochum gelten strenge Auflagen, um das Treffen von Personengruppen auf Plätzen oder Parks zu verhindern.

Rheinland-Pfalz

Hier sind mittlerweile Versammlungen von mehr als fünf Personen etwa in Parks verboten, zudem müssen Restaurants und Gaststätten geschlossen bleiben.

Bereits am vergangenen Montag hatten Schulen und Kindertagesstätten bis auf eine Notbetreuung geschlossen, seit Mittwoch dürfen nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen.

Dazu zählen unter anderem Supermärkte, Drogerien, Banken und Baumärkte. Kinos, Museen und andere Freizeiteinrichtungen wurden wegen Ansteckungsgefahr geschlossen.

Saarland

Im Saarland gibt es – wie in Bayern bereits – ein drastischeres Vorgehen. Dort treten bereits an diesem Samstag „grundlegende Ausgangsbeschränkungen“ in Kraft, die Bürger dürfen ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen.

„Das haben die wenigsten von uns jemals erlebt“, meinte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag. Es seien nur wenige Unvernünftige, die Hans und sein Kabinett zuvor zu diesem Schritt veranlasst haben. Es gelte nun, die Vernünftigen vor den Unvernünftigen zu schützen, sagte Hans.

„Wir sperren die Menschen nicht ein.“ Und die, „die sich bislang verantwortungsvoll verhalten haben, müssen gar nichts ändern“. Nach Restaurants bleiben jetzt auch Friseursalons zu. Aber es gelte keine Ausgangssperre. Man dürfe weiter an die frische Luft – aber maximal im Kreis der Familie. Besuche seien erlaubt, aber nur von Lebenspartnern oder Angehörigen, die Hilfe benötigen. Auch mit dem Hund spazieren zu gehen oder die Pferde zu versorgen bleibe erlaubt.

„Es ist uns ernst“, sagt Hans. Die Saar-Polizei und die Ortspolizeibehörden würden das kontrollieren. Wer nicht folge, dem drohten laut Bundesinfektionsschutzgesetz bis zu 25.000 Euro Strafe.

Sachsen

Sachsen will Menschenansammlungen unter Strafe stellen. Dies solle mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden können, sagte Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) am Freitag in einem Videobriefing. Von einer flächendeckenden Ausgangssperre ist aber noch keine Rede.

Seit der Nacht zu Samstag gilt eine bedingte Ausgangssperre für die Landeshauptstadt Dresden. Das Verlassen der eigenen Häuslichkeit ist untersagt. Eine Ausnahme besteht nur bei Vorliegen triftiger nachweisbarer Gründe.

Sachsen-Anhalt

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwägt, angesichts der Ausbreitung des Coronavirus Ausgangsbeschränkungen zu verkünden. Mittlerweile hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen im Land auf 217 erhöht, acht Menschen werden im Krankenhaus behandelt, wie aus Angaben des Sozialministeriums hervorgeht.

Die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt erwägt Ausgangssperren, falls sich die Menschen dort weiter in Gruppen zusammenfinden. „Vor allem bei Jugendlichen, die auf Grünflächen feierten, mussten wir feststellen, dass der Ernst der Lage hier noch nicht erkannt wurde“, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag.

Schleswig-Holstein: Günther will Ausgangssperre vermeiden

Private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern,

Grillabende oder ähnliche Veranstaltungen sowie

Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum mit mehr als fünf Teilnehmern sind untersagt.

Einzige Ausnahme ist, wenn Verwandtschaftsverhältnisse ersten Grades bestehen.

Ziel der Landesregierung sei es, auf Ausgangssperren zu verzichten, hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gesagt. Zuvor hatte die Landesregierung unter anderem strenge Auflagen für Touristen erlassen.

Thüringen

Ministerpräsident Ramelow will vorerst keine Ausgangssperren. Ausschließen will er sie aber nicht. Ramelow forderte die Polizei im MDR zu stärkeren Kontrollen auf. Gleichzeitig rief er die Menschen dazu auf, sich nicht in Gruppen zu treffen.

Einen ersten Schritt unternahm am Freitag die Stadt Jena. Die Stadtverwaltung informierte am Abend über ein nun geltendes allgemeines Betretungsverbot für öffentliche Orte. Das seien Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Parkplätze sowie der Stadtwald. Hierbei gelten die gängigen Ausnahmen.

Am Samstag sagte der Sprecher der Thüringer Regierung, Günter Kolodziej, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sollen künftig auf Landesebene erlassen und damit vereinheitlicht werden.

Ausgangssperre wegen Coronavirus: Kommunen lehnen ab

Der Städte- und Gemeindebund lehnt eine Ausgangssperre in Deutschland entschieden ab. Die Bürger hielten sich weitgehend an die von Bund, Ländern und Kommunen erlassenen Vorgaben, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. „Im Vordergrund sollte immer wieder Aufklärung und Belehrung und nicht Zwang stehen, der flächendeckend ohnehin kaum zu kontrollieren ist.“

Eine flächendeckende Ausgangssperre sei einer der gravierendsten Eingriffe in die Freiheitsrechtes jedes Einzelnen und „noch nicht notwendig“. Als mögliche Ausnahme nannte Gerd Landsberg räumlich begrenzte Ausgehverbote für den Fall, dass es „in einzelnen Orten besondere Krisensituationen gibt oder in bestimmten Stadtteilen Teile der Bevölkerung die Regeln nicht beachten“.

Was ist bei einer Ausgangssperre erlaubt?

Das kann man nur aus der derzeitigen Praxis anderer Länder ableiten. Am Ende bleibt unklar, wie eine landesweite Ausgangssperre genau aussehen könnte – in Österreich etwa sind dennoch Spaziergänge oder eine Jogging-Runde möglich. In Spanien und Italien ist auch das mittlerweile verboten.

Geöffnet bleiben

Ärzte

Supermärkte

Tankstellen

Banken

Erlaubt sind weiter

Fahrt zur Arbeit

Sport alleine draußen (Joggen zum Beispiel)

Hundespaziergang

Betreuung Hilfsbedürftiger

Das ist bereits jetzt in Deutschland verboten

Wegen des sprunghaften Anstiegs der Coronavirus-Infektionen in Deutschland hatten sich Bundesregierung und Regierungschefs der Länder am Montag auf weitreichende Maßnahmen geeinigt, die das öffentliche Leben stark einschränken werden.

Wir dokumentieren, welche Geschäfte und Einrichtungen laut der Vereinbarung von Bundesregierung und Regierungschefs der Länder schließen müssen – und welche nicht:

1. Geschäfte und Läden

Ausdrücklich NICHT geschlossen wird der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

Vielmehr sollten für diese Bereiche die Sonntagsverkaufsverbote bis auf Weiteres grundsätzlich ausgesetzt werden. Eine Öffnung dieser genannten Einrichtungen erfolgt unter Auflagen zur Hygiene , zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesen bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet.

2. Kultur, Sport und Freizeit

Für den Publikumsverkehr zu schließen sind nach der Vereinbarung

Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen

Theater, Opern- und Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen

Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen

Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen

alle weiteren, nicht an anderer Stelle genannte Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center

Spielplätze

3. Versammlungen und Veranstaltungen

Verboten werden sollen von Bund und Ländern

Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen

Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften.

4. Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Universitäten

Erlassen werden laut der Vereinbarung folgende Regeln:

Besuchsregelungen für Krankenhäuser , Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen, um den Besuch zu beschränken (zum Beispiel Besuch einmal am Tag, für eine Stunde, allerdings nicht von Kinder unter 16 Jahren, nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen, etc.)

, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen, um den Besuch zu beschränken (zum Beispiel Besuch einmal am Tag, für eine Stunde, allerdings nicht von Kinder unter 16 Jahren, nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen, etc.) in den vorgenannten Einrichtungen sowie in Universitäten, Schulen und Kindergärten, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generelles Betretungsverbot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten im Ausland oder besonders betroffenen Regionen im Inland nach RKI-Klassifizierung aufgehalten haben

Auflagen für Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels, das Risiko einer Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, etwa durch Abstandsregelung für die Tische, Reglementierung der Besucherzahl, Hygienemaßnahmen und –hinweise

Regelungen, dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können

Regelungen, dass Restaurants und Speisegaststätten generell frühestens ab 6 Uhr zu öffnen und spätestens ab 18 Uhr zu schließen sind.

