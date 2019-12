Berlin. Angela Merkel hat viele politische Krisen erlebt. Mit 65 Jahren sieht sie sich mit einer ungewohnten persönlichen Krise konfrontiert.

Angela Merkel wird 65: Ein nicht ganz normaler Geburtstag

Die 65 ist eine markante Zahl. Für die meisten Arbeitnehmer bedeutet dieser Geburtstag den Abschied aus dem Berufsleben. Zeit, innezuhalten. Angela Merkel wird all das in diesen Tagen auch durch den Kopf gehen. Vielleicht nicht an diesem Mittwoch, an ihrem Geburtstag. Da ist der Alltag der Regierungschefin mit Kabinettssitzung noch zu dominierend. Aber spätestens zu Beginn ihres dreiwöchigen Urlaubs am Wochenende wird sie sich diese Frage stellen. Stellen müssen.