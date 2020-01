Amtsenthebungsverfahren: Trump steht wohl vor Freispruch

Auf der Zielgeraden des Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump zeichnet sich für Amerikas Präsidenten ein schneller Freispruch ab. Bevor die 100 Senatoren und Senatorinnen im Kongress von Washington am Freitag ab 19 Uhr (MEZ) darüber debattieren, ob in dem Verfahren rund um die Ukraine-Affäre neue Top-Zeugen wie der ehemalige Nationale Sicherheitsberater Trumps, John Bolton, vorgeladen werden sollen, deutet sich an, dass es dafür aller Voraussicht nach nicht die erforderliche Mehrheit von 51 Stimmen geben wird.

Die Demokraten, die am Donenrstag erneut mit Verve für eine Vertiefung des Prozesses warben, haben 47 Stimmen. Vier Republikaner müssten also mit ihnen stimmen. Bisher hat sich nur Susan Collins, Senatorin aus Maine, klar für neue Zeugen und die Vorlage von Dokumenten ausgesprochen. Lisa Murkowski (Alaska) behält sich die letztgültige Entscheidung vor.

Mitt Romney (Utah), eigentlich ein Befürworter, hat sich noch nicht definitiv erklärt. Und Lamar Alexander, der scheidende Senator aus Tennessee, auf den viele Demokraten gehofft hatten, erklärte am späten Donnerstagabend, dass er sich der Mehrheitsmeinung der Republikaner anschließen wird – und gegen die Vorladung von neuen Zeugen stimmt. Begründung: Nicht nötig, wir wissen genug.

Amtsenthebungsverfahren: Wohl keine neuen Zeugen gegen Trump

Damit wäre die von Mehrheitsführer Mitch McConnell, der auf 53 Senatoren bauen kann, befürchtete Verlängerung des Impeachment-Verfahrens auf unbestimmte Zeit gegenstandslos geworden. Selbst wenn sich Romney und Murkowski – weitere Wackelkandidaten gibt es bei den Republikanern bisher nicht – Collins anschließen würden, reichten die Stimmen nicht aus.

Das dann entstehende Patt von 50:50 gilt als Niederlage für die Befürworter von neuen Zeugen. Kaum jemand rechnet damit, dass John Roberts, Vorsitzender des Obersten Gerichtshofes, der die Senatsanhörung seit vergangener Woche symbolisch leitet, das Zünglein an der Waage spielen will. Er könnte es, aber die Verfassung sieht diese Rolle für ihn nicht vor.

Da Roberts demnächst in seiner Funktion als Oberster Richter über heikle Themen wie Trumps Steuererklärungen und Deutsche Bank-Kredite entscheiden muss, wird erwartet, dass sich der Top-Jurist unauffällig verhält.

Impeachment gegen Trump: Samstag ist vielleicht alles vorbei

Kommt es so wie beschrieben, plant McConnell am Freitagabend (nach deutscher Zeit Samstagmorgen) die vom Repräsentantenhaus erhobenen Anklagepunkte gegen Trump – Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses – nach vierstündiger Debatte abweisen zu lassen.

Für eine Amtsenthebung, der sich die Konservativen seit Beginn des Verfahrens im Herbst konsequent verweigert haben, bräuchten die Demokraten eine Zwei-Drittel-Mehrheit von 67 Stimmen; illusorisch unter den gegebenen Umständen. Erwartet wird allerdings, dass Minderheitsführer Chuck Schumer etliche Änderungsanträge einbringt. Sie müssen debattiert werden. Danach wird in jedem Einzelfall abgestimmt. Das kann dauern.

Trump könnte nach jetzigem Stand trotzdem am nächsten Dienstag, 4. Februar, befreit von den Fesseln des „Impeachment”-Verfahrens, das er und seine Anwälte als “Hexenjagd” missgünstiger Demokraten bezeichnet haben, im Kongress zur traditionellen „Rede zur Lage der Nation” (State of the Union) antreten.

Amtsenthebungsverfahren: Enttäuschung bei den Demokraten

Im Lager der Demokraten machte sich nach Bekanntwerden der Entscheidung von Lamar Alexander Enttäuschung breit. Bis zuletzt hatte das Team um Anklageführer Adam Schiff dafür geworben, durch Vorladung von Zeugen, deren Auftreten bei den Ermittlungen im Repräsentantenhaus durch „Maulkörbe” des Weißen Hauses verhindert worden war, einen „fairen Prozess” möglich zu machen.

Schiff, ein früherer Staatsanwalt aus Kalifornien, dachte dabei zuvorderst an John Bolton. Laut „New York Times“ hat Bolton in seinem neuen Buch, das im März erscheinen soll, den zentralen Vorwurf gegen den Präsidenten bestätigt.

Ukraine-Affäre: Was die Demokraten Trump vorwerfen

Danach hat Trump hat den Versuch unternommen, die neue Regierung der Ukraine dazu zu zwingen, gegen seinen potenziellen demokratischen Wahl-Konkurrenten Joe Biden auf Basis diskreditierter Verschwörungstheorien strafrechtliche Ermittlungen wegen eines Korruptionsverdachts anzukündigen. Damit sollte der ehemalige Vizepräsident von Barack Obama bis zum Wahltag am 3. November öffentlich beschäftigt werden.

Um der Ukraine Druck zu machen, ließ Trump die Auszahlung von US-Militärhilfe im Volumen von 400 Millionen Dollar blockieren – obwohl dies einen Gesetzesbruch darstellt, weil das Geld vom Kongress bewilligt war und zeitnah hätte angewiesen werden müsse.

Außerdem schob Trump ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskj im Weißen Haus – das dieser dringend benötigt hätte, um sich optisch gegen Russlands Präsidenten Putin zu behaupten – auf die lange Bank.

Donald Trumps Anwälte bestreiten alle Vorwürfe

Die Anwälte Trumps bestreiten sämtliche Angaben. Obwohl über zwölf Top-Diplomaten aus Trumps eigenen Regierungsreihen (Taylor, Kent, Hill, Sondland etc.) im November in stundenlangen Anhörungen im Repräsentantenhaus unter Eid genau das ausgesagt hatten.

John Bolton wird für Trump zum unkalkulierbaren Risiko

John Boltons erst vor Kurzem bekannt gewordenes Buch und seine Bereitschaft, im Senat auszusagen, löste im Weißen Haus Panik aus. In einem ersten Schritt wurde Bolton mit einem Veröffentlichungsverbot belegt, obwohl er sein Manuskript wie vorgeschrieben Ende Dezember zum Gegenlesen eingereicht hatte. Begründung des Weißen Hauses: Das über 500 Seiten lange Werk enthalte schützenswerte Informationen, die bei Publizierung der Nationalen Sicherheit abträglich seien. Boltons Anwalt hält das für einen Vorwand.

In US-Medien wird spekuliert, dass es nur eine Frage von wenigen Wochen ist, bis der komplette Inhalt des Bolton-Buches öffentlich wird. Die Debatte über Trumps fragwürdiges Verfahren gegenüber der Ukraine ginge dann nahtlos weiter. Nur eben außerhalb des Amtsenthebungsverfahrens.