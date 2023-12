Ampel-Einigung: Zieht die FDP-Basis trotzdem den Stecker?

Düsseldorf Im Haushaltsstreit der Ampel stehen die Zeichen auf Einigung: Doch vor allem die NRW-FDP schaut jetzt auf ihre Mitgliederbefragung.

Als sich am Montagabend die Kreisvorsitzenden der nordrhein-westfälischen FDP zu einer Digitalkonferenz zusammenschalten, liegt keine Revolte in der Luft. Die Stimmung unter den liberalen Funktionären scheint eher irgendwo zwischen resignativem Realismus und tapferem Verantwortungsbewusstsein zu pendeln.

Die Umfragen sind nach zwei Jahren Mitregieren in der Ampel verheerend, die jüngsten Landtagswahlergebnisse kaum besser. Und nun musste Parteichef und Finanzminister Christian Lindner seit Wochen in Geheimgesprächen mit den „maßgeblichen Herren“ (O-Ton SPD-Vorsitzende Saskia Esken), also mit Kanzler Olaf Scholz und Vize Robert Habeck, auch noch retten, was nach dem Karlsruher Haushaltsurteil zu retten ist: das FDP-Bekenntnis zur Schuldenbremse und zum Verzicht auf Steuererhöhungen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lag die Einigung vor. Aber werden die Details alle Ampel-Partner zufriedenstellen?

Seit Montag ist das Drama bereits um ein Kapitel reicher: Zwei Dutzend Parteirebellen von der kommunalen FDP-Basis haben eine bundesweite Mitgliederbefragung über einen vorzeitigen Ausstieg aus der Ampel auf den Weg gebracht. Der Bundesvorstand der Liberalen stellte dafür nach eigenen Angaben insgesamt 598 gültige Unterschriften von Mitgliedern fest. Die Befragung werde nun online erfolgen und solle schnellstmöglich beginnen, hieß es. Der Abstimmungszeitraum betrage 14 Tage. Es geht um eine simple Entscheidung: „Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden?“ Als Antwortmöglichkeiten sind „Ja“ und „Nein“ vorgesehen.

NRW-FDP spielt als politische Heimat von Lindner eine entscheidende Rolle

Das alles klingt nach einem Endspiel für die Ampel. Zwar wäre das Votum der Mitglieder rechtlich nicht bindend für die FDP-Spitze in Berlin, doch vermag sich kaum jemand vorzustellen, dass man gegen den Bauch der Basis einfach trotzdem mit SPD und Grünen die Legislaturperiode bis Herbst 2025 zu Ende bringen könnte.

Eine zentrale Rolle bei der Kursentscheidung spielt die NRW-FDP, politische Heimat von Parteichef Lindner, Bundesjustizminister Marco Buschmann und Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Die Mitgliederbefragung sei „keine Abstimmung über die Haltungsnoten der Ampel“, warnt FDP-Landeschef Henning Höne am Dienstag. „Es geht darum, ob die FDP in schwierigen Zeiten auch weiterhin Verantwortung für unser Land tragen sollte. Es geht darum, ob wir bei wegweisenden Entscheidungen auf der Brücke stehen. Da lautet meine klare Antwort: Ja.“

Gilt für NRW-FDP: Lieber neue Wahlen als neue Schulden?

Bei den Liberalen an Rhein und Ruhr soll mancher wehmütig an die Landtagswahl 2012 zurückdenken. Damals verweigerte sich die FDP in ähnlich aussichtsloser Umfragelage einem Schuldenhaushalt der damaligen rot-grünen Minderheitsregierung. Es kam zu vorgezogenen Neuwahlen, bei denen ein gewisser Christian Lindner als Spitzenkandidat sensationell fast zehn Prozent der Stimmen einfuhr. Der Slogan seinerzeit: „Lieber neue Wahlen als neue Schulden.“

Diesmal sind die Liberalen jedoch Regierungspartei auf Bundesebene in einer multiplen Krise und ein glaubwürdiger Ausweg aus der Ampel, der nicht nach Verantwortungsflucht aussähe, ist nicht erkennbar. Ein Ausstieg aus der Koalition müsse ja immer inhaltlich begründet sein, heißt es. Unzufriedenheit mit den eigenen Umfragen könne für eine staatstragende Partei keine Kategorie sein.

„Die Ampel war nie unsere Wunschkonstellation. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es für das Land immer besser ist, wenn die Freien Demokraten Verantwortung tragen“, sagt Höne. Zuletzt beim Landesparteitag war ein ähnliches Stimmungsbild zu vernehmen. Doch hängt offenbar vieles mit dem Ausgang der Haushaltsgespräche zusammen. „Das Bundesverfassungsgericht hat die politische Haltung der FDP zur Schuldenbremse gestärkt. Aus meiner Sicht brauchen wir jetzt eine Debatte über die inhaltliche Frage, wie wir staatliche Ausgaben und Aufgaben überprüfen und neu priorisieren“, findet Höne.

Was aber, wenn Lindner in Berlin nicht liefern kann? Schon Anfang des Jahres dürfte das Ergebnis der Mitgliederbefragung vorliegen. In der Digitalisierungspartei FDP ist die Online-Erreichbarkeit der Mitglieder vermutlich deutlich größer als in den überalterten Flaggschiffen CDU und SPD. Wehe, wenn sich das Unwohlsein der Basis hier in der Abstimmung Bahn bricht. Solche Dynamiken seien schwer zu kalkulieren, heißt es. Zum Jahreswechsel dürften zwischen Funktionärsebene und Parteibauch jedenfalls nicht nur die üblichen Grußkarten ausgetauscht werden.

