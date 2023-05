Berlin. Die Affenpocken sind gerade nicht besonders aktiv. Doch Pockenviren darf man nicht unterschätzen, warnt Virologe Christian Drosten.

Der Berliner Virologe warnt vor einer zunehmenden Bedrohung durch das Affenpockenvirus: Aktuell sei der Erreger in Deutschland gerade nicht besonders aktiv. Das Affenpocken-Virus sei aber kein harmloses Virus. „Wir wissen aus der Geschichte, dass andere Pockenvirus-Infektionen mit milden Verläufen begannen und sich dann in der Anpassung an den Menschen verstärkt haben“, sagte Drosten dieser Redaktion. „Das muss man auch beim Affenpocken-Virus befürchten.“

Der Berliner Virologe Christian Drosten warnt davor, die Affenpocken zu unterschätzen. Foto: Anikka Bauer / FUNKE Foto Services

Affenpocken: Im Frühjahr 2022 kam es weltweit zu Tausenden Fällen

Vor einem Jahr war es zu einem weltweiten Ausbruch der Affenpocken gekommen. Dass die Lage aktuell in Deutschland weitgehend ruhig sei, liege auch daran, „dass in der Community, in der die meisten Fälle auftraten, also unter Männern, die Sex mit anderen Männern haben, ein großes Bewusstsein für die Gefährdung entstanden ist“, so Drosten. Hintergrund: WHO mahnt ein Jahr nach Ausbruch zur Vorsicht

Auch Drostens Kollegin Beate Kampmann, Direktorin des Instituts für Internationale Gesundheit an der Berliner Charité, mahnt: Anderswo auf der Welt gebe weiterhin hohe Fallzahlen. In Regionen von Afrika sei das Affenpocken-Virus seit Langem bekannt und nicht auf eine bestimmte Community beschränkt, sondern endemisch verbreitet. „Interessanterweise hat sich dafür niemand interessiert, bis es dann in Europa ausbrach. Ähnliche Dinge haben wir bei Ebola auch erlebt“, so Kampmann. Forscher beobachten zudem eine riskante Entwicklung beim Mers-Virus. Virologe Drosten hält Mers für einen Erreger, der die nächste weltweite Pandemie auslösen könnte.

