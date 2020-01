Berlin. Die AfD kämpft juristisch gegen Strafzahlungen wegen illegaler Parteispenden. Jetzt geht der Fall von Parteichef Meuthen vor Gericht

Die AfD und das liebe Geld: Immer wieder war die Rechtsaußenpartei in den vergangenen Jahren in den Schlagzeilen wegen ihres unsauberen Umgangs mit Parteispenden. Fraktionschefin Alice Weidel musste sich deswegen erklären, ebenso der Europaabgeordnete Guido Reil. Und auch Wahlkampfhilfe für Parteichef Jörg Meuthen hat die AfD schon in die Bredouille gebracht: Im April 2019 entschied die Bundestagsverwaltung, wegen Meuthens Fall eine Strafzahlung gegen die Partei zu verhängen, in Höhe von 270.000 Euro. Dagegen hatte die Partei geklagt – am Donnerstag verhandelt deshalb das Berliner Verwaltungsgericht.

Es geht um Vorgänge aus dem baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2016. Damals hatte die Schweizer Werbeagentur Goal AG Meuthen unterstützt, mit Plakaten, Flyern und Anzeigen im Gegenwert von 89.800 Euro. Das hatte Meuthen in einem Interview selbst eingeräumt. Die Bundestagsverwaltung wertet dies als unzulässige Parteispende und verhängte eine Strafzahlung in Höhe des dreifachen Betrages.

Spendenaffäre: Meuthen selbst wird zum Prozess erwartet

Nach Angaben des Gerichtssprechers Stephan Groscurth wird der Parteichef selbst zum Prozess erwartet. Der 58-Jährige komme als Zeuge in Betracht. Führen soll die Verhandlung Gerichtspräsidentin Erna Viktoria Xalter. Es werde mit einem großen öffentlichen Interesse gerechnet, so Groscurth.

Meuthen selbst hatte persönliches Fehlverhalten stets bestritten. Beim Bundesparteitag der Partei im Dezember in Braunschweig antwortete er auf Fragen der Delegierten, er habe „nichts Unanständiges, Unrechtes oder Illegales getan“. Er habe auch niemals Geld angeboten bekommen oder erhalten.

Alice Weidel: auch in ihrem Fall drohen hohe Strafen

Meuthen ist nicht der einzige hochrangige AfD-Politiker, der in einen Spendenskandal verwickelt ist. Wegen des Landtagswahlkampfs 2017 von Guido Reil, mittlerweile Abgeordneter, hatte die Bundestagstagsverwaltung ebenfalls Strafzahlungen verhängt, in Höhe von 133.500 Euro. Auch hier ging es um Unterstützung durch die Goal AG im Gegenwert von 44.500 Euro.

Und auch gegen Fraktionschefin Alice Weidel läuft noch ein Verfahren: Der Kreisverband der heutigen Fraktionschefin hatte im Bundestagswahlkampf 2017 132.000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma erhalten. Der Geschäftsführer der Firma hatte angegeben, er habe das Geld als Gefallen für einen Geschäftsfreund überwiesen. Den Namen nannte er nicht. Deutsche Parteien dürfen keine Spenden von Gönnern annehmen, die nicht EU-Bürger sind.

Auch hier droht der AfD eine Strafzahlung in dreifacher Höhe des Betrages, also von rund 396.000 Euro. Die Partei versucht das zu verhindern – sie interpretiert das Geld als persönliche Zuwendung für die damalige Kandidatin Weidel. (dpa/tma)