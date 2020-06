Verfassungsgericht gibt AfD im Streit mit Seehofer recht

AfD scheitert in Karlsruhe mit Eilantrag

Karlsruhe/Berlin. Horst Seehofer bekämpft die AfD so hart es geht. Als CSU-Politiker darf er das. Aber als Minister? Das Verfassungsgericht sagt: nein.

Wie weit darf ein Minister gehen, wenn er sich zu einer anderen Partei äußert? Darf er die AfD als „staatszersetzend“ kritisieren, so wie es Bundesinnenminister Horst Seehofer tat? Darüber urteilte heute das Bundesverfassungsgericht.

In einem Interview 2018 übte Horst Seehofer 2018 harsche Kritik an der AfD. Der Text stand zeitweise auch auf der Ministeriumsseite. Das geht zu weit, urteilt Karlsruhe jetzt. Die Bundesregierung muss Neutralität wahren. Für den CSU-Politiker ist das eine harte Niederlage. Ausgerechnet er, der Verfassungsminister, wird vom Verfassungsgericht gemaßregelt!

Die AfD hat schon mehrfach in Karlsruhe geklagt. Der Fall Seehofer hat aber zweifellos die größte Fallhöhe. Der Ausgang des Verfahrens vor dem Zweiten Senat in Karlsruhe wird allen Kabinettsmitgliedern eine Lehre sein – und wegweisend, weil 2021 eine Bundestagswahl ansteht und bis dahin der Meinungskampf anzieht, auch und gerade mit den Rechtspopulisten.

Seehofer hält sich seit Wochen zurück mit Äußerungen zur AfD

„Das ist für unseren Staat hochgefährlich“, hatte Seehofer im Sommer 2018 der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Auslöser war eine Kritik der AfD an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Den nahm Seehofer in Schutz. Die AfD könne ihn nicht „wie auf dem Jahrmarkt“ abkanzeln. Das sei staatszersetzend. Seehofer: „Die stellen sich gegen diesen Staat. Da können sie tausendmal sagen, sie sind Demokraten.“

Seehofer hat aus dem juristischen Nachspiel gelernt. In den letzten Wochen hat er sich mit kritischen Äußerungen zur AfD merklich zurückgehalten. Insgeheim ist er der Meinung, dass ein Verfassungsminister das Recht haben muss, bestimmte politische Kräfte einzuschätzen. Einerseits.

Der Parteipolitiker Seehofer nutzt den Apparat von Minister Seehofer

Andererseits ist er der Innenminister aller Deutschen – also auch jeder der AfD-Wähler. An sich sind die Äußerungen das geringste Problem. Regierungsmitglieder dürfen am Meinungskampf teilnehmen. Das hat ihnen das Gericht bei früheren Beschwerden zugestanden.

Der springende Punkt ist, ob ein Minister dafür amtliche Verlautbarungen – Publikationen, Pressemitteilungen oder die Internetseite – nutzen darf. Sein Interview war ins Schaufenster gestellt worden: Es stand auf der Internetseit e des Ministeriums. Für die AfD hat er damit als Minister gehandelt. Lesen Sie dazu: AfD zieht gegen Seehofer vors Bundesverfassungsgericht

Schon 2018 entschieden die Karlsruher Richter zugunsten der AfD

Die frühere Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) hat bei einem vergleichbaren Vorwurf der AfD in Karlsruhe den Kürzeren gezogen. Sie war allerdings plump vorgegangen. Im November 2015 – auf dem Höhepunkt der Debatte um die Flüchtlingskrise – gab Wankas Ministerium eine Mitteilung heraus. Überschrift: „Rote Karte für die AfD.“

2018 befanden die Richter: Eine „parteiergreifende“ Äußerung eines Bundesministers im politischen Meinungskampf verletze die Chancengleichheit der Parteien, „wenn sie entweder unter Einsatz der mit dem Ministeramt verbundenen Ressourcen oder unter erkennbarer Bezugnahme auf das Regierungsamt erfolgt, um ihr damit eine aus der Autorität des Amts fließende besondere Glaubwürdigkeit oder Gewichtung zu verleihen“.

Dürfen die Bürger den Minister und seiner Meinung kennenlernen?

Seehofers Fall liegt etwas anders. Erstens antwortete er auf Fragen, zweitens ging es auch um andere Themen, nicht nur um die AfD, wie sein parlamentarischer Staatssekretär Günter Krings (CDU) bei der mündlichen Verhandlung Anfang Februar in Karlsruhe erläuterte. Krings vertritt die Ansicht, dass die Bürger die Chance haben müssten, den Minister und seine Meinung kennenzulernen.