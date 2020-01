Gut zwei Wochen hat das Revier gerade mit „Zehn nach Zehn“-Veranstaltungen auf Zeche Zollverein auf die Kulturhauptstadt zurückgeblickt, um auch über seine Gegenwart und Zukunft mit­ein­an­der zu reden. 2010 konnte das Ruhrgebiet spüren, wie groß, wie leistungsfähig es ist, wenn es sich zusammenrauft und ein Ziel hat.

Zehn Jahre später ist das Bewusstsein wieder weg. Dabei wird sich 2020, wenn der Regionalverband als Plattform von 53 Städten seinen 100. Geburtstag feiert, die Zukunft des Ruhrgebiets entscheiden: Entweder wurstelt diese Fünf-Millionen-Region weiter wie ein Haufen Kleinstädte vor sich hin – oder der schlafende Riese, bei dem oft die Linke nicht weiß, was die Rechte tut, hört doch, was die Stunde geschlagen hat.

Es bräuchte eine Persönlichkeit wie Fritz Pleitgen eine war

Zum ersten Mal wird ein Ruhrparlament direkt gewählt, aber damit wird es nicht getan sein: Das Revier braucht, um seine Interessen durchzusetzen und um der Einigkeit willen einen Präsidenten, eine Präsidentin: Eine Integrationsfigur mit der Kraft zur Durchsetzung von Dingen, die alle für sinnvoll halten, aber an tausenderlei Widerständen scheitern. Fritz Pleitgen war in der Kulturhauptstadt solch eine Integrationsfigur mit selbstverständlicher Autorität, ohne die etwa das „Stillleben“ auf der A40 nie zustande gekommen wäre. Und der katastro­phale Zustand des Bus- und Bahn­netzes wäre so ein Ding, an dem wohl nur solch eine Integrations-Persönlichkeit etwas ändern könnte.

Bislang findet das Ruhrgebiet immer nur zu Großprojekten wie der Kulturhauptstadt, 2027 zur Internationalen Gartenbauausstellung oder einer Olympia-Bewerbung zusammen. Projekte wie Möhren, die man dem Esel hinhält, damit er sich bewegt. Aber wer immer solche Möhren braucht und nicht merkt, dass er aus eigener Kraft laufen kann, ist eben ein Esel.