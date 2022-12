05: Werden wir zukünftig alle Freelancer:innen sein?

Die Zahl der Freelancer:innen hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Für Anna Janina Meyer und Robindro Ullah der Grund warum sie dieses Thema in WORKolution unter die Lupe nehmen wollten.

Werden wir zukünftig alle Freelancer:innen sein und nicht mehr in Festanstellungen arbeiten? Das ist die Hauptfrage, die die Beiden in dieser Folge beschäftigt.

Die Antwort darauf ist, laut Robindro, ziemlich eindeutig - Es wird in unserer Arbeitsgesellschaft auf ein Talentsharing hinauslaufen, sodass Unternehmen sich mit dem Gedanken anfreunden sollten, zukünftig ihre Talente teilen zu müssen. Anna sieht in diesem Wandel aber auch Gefahren, die Freelancer:innen heutzutage z.B. bei der Familienplanung oder Kreditbeantragung haben.

Auf welcher Messe in New York Robindro war und was Anna über Ryan Reynolds denkt, das erfahrt ihr in der fünften Folge von WORKolution.

Den besprochen Artikel vom Havard Business Review findet ihr hier:

https://hbr.org/2013/06/tours-of-duty-the-new-employer-employee-compact

_________________

Ihr habt Fragen an Anna & Robindro oder wollt ihnen schreiben wie gut euch der Podcast gefällt, dann schreibt einfach eine Mail an workolution@funkemedien.de

Oder meldet euch bei den beiden per LinkedIn:

Anna Janina Meyer

Robindro Ullah

Des Weiteren könnt ihr den Podcast auf allen Portalen der FUNKE Medien Gruppe und überall wo es Podcasts gibt finden.