Kindesentführung: Wie Anwalt Bott Vater zum Aufgeben brachte

Essen. Cum-ex, Loveparade, Kindesentführung: Anwalt Ingo Bott berichtet im Podcast über spektakuläre Fälle und reuige Angeklagte.

Mit dubiosen Finanzgeschäften haben Banken und Großinvestoren den deutschen Staat um mehr als 30 Milliarden Euro betrogen. In den sogenannten Cum-ex-Skandal sind eine Reihe von Unternehmern und Managern verstrickt. Ob sie Schuld tragen, klären gerade Gerichte. Einen der Angeklagten vertritt der Düsseldorfer Anwalt Ingo Bott. Der Jurist ist bekannt aus dem Duisburger Loveparade-Verfahren, schreibt Krimis und spielte bei einem spektakulären Fall von Kindesentführung in Essen eine Rolle.

Rechtsanwälte sind in der Regel verschwiegene Menschen. Bei Ingo Bott ist das anders. Viele seiner Fälle sind so öffentlichkeitswirksam, dass er einfach darüber reden muss. Da ist der Londoner Fondsmanager Henry Gabay, der in Bonn vor Gericht steht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Staatskasse um 93 Millionen Euro betrogen zu haben. Gabay weist die Vorwürfe zurück und sieht sich nach eigenen Angaben als „Sündenbock“, der als Unternehmenschef nun für Tricks seiner Angestellten gerade stehen müsse.

Cum-ex-Angeklagter Gabay sieht sich als „Sündenbock“

Bott, der Gabay vor Gericht vertritt, stellt im Podcast „Die Wirtschaftsreporter“ gleich zu Beginn eines klar: „Es ist nicht in Ordnung, wenn man sich auf Kosten der Steuerzahler bereichert hat.“ Andererseits weist der Anwalt auf die damalige Rechtslage hin. Da sei es möglicherweise „rechtsstaatlich in Ordnung gewesen“, sich die Kapitalertragssteuer für Dividenden erstatten zu lassen, die es gar nicht gab. Inzwischen ist die Gesetzeslücke gestopft.

Das ist aber nicht die Baustelle von Ingo Bott. Im konkreten Bonner Verfahren sieht er eine ganz andere Rolle für sich: „In meinem konkreten Fall stellt sich die Frage: Können die einzelnen Personen da was für und war denen das klar, was sie gemacht haben, oder waren sie relativ weit entfernt von Entscheidungsprozessen und haben zum Beispiel nur ein Unternehmen geleitet, in dem das vielleicht andere gemacht haben?“, sagt er im Podcast. Bott verweist auf die Reue, die Gabay geäußert habe. „Meinem Mandanten tut das schon leid. Mein Mandant hat sich auch beim Steuerzahler, bei der Öffentlichkeit entschuldigt“, sagt der Rechtsanwalt. „Heute, wo er überblickt, was geschehen ist, im Unternehmenszusammenhang, bedauert er das auf jeden Fall.“

Loveparade: Bott vertrat Duisburgs Ex-Planungsdezernent Dressler

In Bonn geht es um viel Geld. Im Fall der Loveparade wollte das Duisburger Landgericht aufklären, wie 21 Menschen im Sommer 2010 auf dem völlig überfüllten Güterbahnhofsgelände zu Tode kamen und mehr als 600 zum Teil schwer verletzt wurden. Bott vertrat den früheren Duisburger Planungsdezernenten Jürgen Dressler, den die Staatsanwaltschaft wie mehrere andere Entscheidungsträger aus der Stadtverwaltung und des Veranstalters fahrlässige Tötung vorwarf. Die Anklage gegen Dressler wurde im Laufe des Verfahrens zurückgenommen. Bott als Anwalt des Angeklagten begrüßt das natürlich.

Am Ende ist aber der gesamte Prozess geplatzt. „Das Scheitern des Verfahrens, das mich bis heute beschäftigt, tut mir auch weh für die vielen Menschen, die jemanden verloren haben“, bekennt der Jurist. „Das war eine unglaubliche Katastrophe, dass so viele Menschen zu Tode gekommen sind, dass Eltern ihre Kinder verloren haben und ihre Freunde, ihre Lebenspartner einfach zu einer Feier gegangen sind und dann dort gestorben sind, und daran anschließend diese nächste Katastrophe zu haben, dass über Jahre hinweg niemand wirklich sagen kann, wieso eigentlich? Was ist denn da passiert? Das finde ich unerträglich, das finde ich schlimm“, so Bott, der von einer „Katastrophe nach der Katastrophe“ spricht. Letztlich habe die Duisburger Staatsanwaltschaft eine Anklage formuliert, die in einer bürokratischen Denkweise entstanden sei, aber nicht mit der Lebenswirklichkeit übereingestimmt habe. Bott: „Die Gerichtskammer musste diese Anklage dann ausbaden.“

Anne Reiniger-Egler (Mitte) wandte sich bei einer Pressekonferenz am 30. Mai 2022 an die Öffentlichkeit, um die Suche nach ihrer Tochter Clara zu intensivieren. Foto: Mayeli Villalba

Zu einer Anklage ist es bei einem anderen erschütternden Fall erst gar nicht gekommen. Nachdem Lara (11) und Clara (10), die Enkelin des früheren Essener Oberbürgermeisters Wolfgang Reiniger, von ihrem leiblichen Vater Andreas Egler und dessen neuer Frau Anna im vergangenen Jahr nach Paraguay entführt wurden, trat Bott im Auftrag der Mutter Anne Reiniger-Egler und dem Vater der ebenfalls entführten Lara (11), Filip Blank, als Vermittler in Erscheinung.. „Die Kinder waren schon sehr lange entzogen, sie waren quasi verschwunden, man wusste gar nicht, sind die überhaupt noch am Leben, und wenn ja, wo könnten die sein?“, berichtet der Anwalt.

Er begann mit der Recherche und konnte relativ schnell Paraguay als möglichen Aufenthaltsort der entzogenen Kinder identifizieren. „Ich spreche spanisch. Es war dann möglich, auch mit den Behörden dort zu sprechen und über Interpol Verhandlungsschritte auf den Weg zu bringen, um zu versuchen, in irgendeiner Form an die Kinder heranzukommen“, sagt Bott.

Kindesentführung: Bott vermittelte in Paraguay

Nach dem herzzerreißenden Aufruf der Mutter Anne Reiniger-Egler, ihr Ex-Mann Andreas und seine neue Ehefrau Anna Egler mögen sich melden, flog der Jurist nach Paraguay. „Über viele Tage, über drei Tage haben wir viele, viele Stunden gesprochen, gute Gespräche geführt, zielführende Gespräche geführt. Ich habe sehr, sehr viel mit den Kindern selbst gesprochen“, berichtet er. Dann hätten die beiden Elternteile in ihrem südamerikanischen Rückzugsort „die richtige Entscheidung gefällt, dass diese Flucht mit den Kindern ein Ende finden soll“.

Und so kam es dann auch: Clara und Lara kehrten nach Deutschland zurück. Ihre mit internationalen Haftbefehlen gesuchten Eltern, die mutmaßlichen Corona-Leugner und Querdenker Andreas und Anna Egler, stellten sich nach sieben Monaten des Kinderentzugs. Zur Familie hat Bott bis heute Kontakt. „Man bildet ja für diese Zeit so eine Art Schicksalsgemeinschaft“, sagt der Anwalt. „Man geht einen langen Weg in intensiven Weg zusammen, und das prägt.“

