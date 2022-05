Handwerkermangel: "Das Problem ist nicht schnell zu lösen"

Essen. Handwerker zu finden ist schwer. Betriebe suchen dringend Nachwuchs. Welche Effekte haben Corona und Ukraine-Krieg? Jetzt Thema im Podcast!

Wie kommen mehr junge Menschen ins Handwerk? Die Lösung dieser Frage ist eine „Zukunftsaufgabe“, sagt Berthold Schröder, Spitzenvertreter des NRW-Handwerks. Denn schon heute fehlen Handwerker: „Ich glaube, man kann die Situation eigentlich nicht überzeichnen.“ Die Stelle eines Klempners neu zu besetzen, würde bis zu einem Jahr dauern. Wie kann diese Aufgabe gelingen?

Welche Folgen hat die Pandemie und nun der Krieg in der Ukraine auf das Handwerk, die Industrie und den Einzelhandel in NRW? Was muss in den kommenden Monaten angepackt werden? Darüber spricht WAZ-Wirtschaftsredakteur Stefan Schulte mit Berthold Schröder, Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertags (HWKT), und Ralf Stoffels, den Präsidenten der Industrie- und Handelskammern in NRW (IHK-NRW) in der neuen Podcast-Folge von „Die Wirtschaftsreporter“.

