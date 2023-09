Scholz hat Auge, Söder hat Muffe & der Geruch von Hornissen

Tückische Joggingstürze, Ringen um den Strompreis, 30 Jahre Ehe, 40 Jahre Abi & eine Gras-Teststrecke in München. Der Mutmach-Podcast.

Was macht eine Gefühlhistorikerin? Kommt die Ampelregierung aus der Stromfalle? Wie wird Kopenhagen zur Schwammstadt? Der Mutmachpodcast von Funke startet mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Mit dabei: Hubert Aiwanger und Hannah Arendt, Hochzeitstag und Abi-Treffen, Jammerlappen und Kämpferstolz, der Geruch von Familienhöhlen und Hornissennestern sowie die Kunst, sein eigener Opa zu sein. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 644.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de