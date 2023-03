Mutmach-Podcast Das erste Ikea-Gebot: Immer an die Rückwand denken

Der Mutmachpodcast verrät, was glücklich macht: Finnland, Pareto-Putzen und Jogginghosen. Regale ohne Rückwand und Kubicki eher nicht.

Der Mutmachpodcast startet mit Glücksgefühlen in die neue Woche: Macht die dritte Ehe die Wulffs endlich glücklich? Trendjob Prompt Writer. Streiken und Stuhlkreis im Kanzleramt. Hat Scholz das Kabinett verloren? Tu Felix Finnlandia. Fetisch Schuheputzen. Die Definition von „Jogginghose“. Braucht die Ampel eine Psychologin? Frühjahrsputz nach Pareto. Trettmann-Konzert und der Fluch der gefühlten Zeit. Das erste Ikea-Gebot: Nie ohne Rückwand. Aufgespritzte Lippen als Karrierebremse. Felix Lobrecht macht kreative Pause und Paul hat Geburtstag. Plus: Politik-Erklärer Jörg Quoos weiß, was die Woche wichtig wird. Folge 550.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de