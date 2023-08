Walzer im Tanga, der Untote Rubiales und Aiwangers Bruder

Gut erholt aus der Sommerpause - Die Mutmacher sind wieder auf Sendung und legen gleich richtig los.

Wrestling als besseres Theater, gefährliches Duschen bei Gewitter, Ententanz auf der türkischen Hochzeit - der Mutmachpodcast von Funke startet sommerpausenerholt mit Wichtigem, Wirrem und Witzigem in die neue Woche: Eine Mona Lisa fürs Studio, Absturz oder Super-Söder-Status für Aiwanger, Berliner Klubgänger bringen Hunde in Lebensgefahr, eine Ohrfeige für den Sänger, der LGBT-Klub und die Flüchtlingsunterkunft, ein Walpenis und das ewige Nessie-Marketing, französischer Wein im Gully, eine heitere alkoholfreie Hochzeit und all die Ungeheuer, die im Badesee lauern. Plus: Das letzte Konzert der Saison. Folge 640.