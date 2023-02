Eltern und Sohn durchforsten 50 Jahre Heldenkult und stellen fest: An Heldinnen ist immer noch Bedarf.

Wer kennt noch Wickie, Miss Marple, Percy Stuart und Schlupp vom grünen Stern? Der Mutmachpodcast schwelgt hemmungslos in Nostalgie und liefert schonungslose Geständnisse bis hin zur Mini-Playback-Show: Warum Chris Norman immer geht. Cat Stevens und Shaun das Schaf. Der ewige Reiz von Tim und Struppi. Peter Lustig und Werner Rost. Pan Tau, Kruder&Dorfmeister. Wer kennt Werner Schrader? Tommi und Annika - die Langeweiler von Pippi Langstrumpf. Wie hieß der Zauberspruch von Catweazle? Die bezaubernde Jeanie und Emma Peel. Warum „Die nackte Kanone“ mit jedem Gucken besser wird. Weshalb Quentin Tarantino und John Carpenter in allen Generationen funktionieren. Weshalb es Mike Tyson ohne Muhammad Ali nie gegeben hätte. Die Sexiness von Handballern. Plus: Mit etwas Großzügigkeit sind Eltern auch irgendwie Helden. Folge 534.