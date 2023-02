Wutanfall. Wutrede. Wutbürger. Ein Gefühl hat Konjunktur. Was tun, wenn Groll und Zorn aufsteigen? Wegatmen oder rauslassen?

Die Welt ist wütend. Doch Wut ist ein schlechter Berater, denn sie macht blind und kopflos. Der Mutmachpodcast von Funke forscht nach Ursachen von Wut und bietet Ideen für einen konstruktiven Umgang mit einem mächtigen Gefühl. Das Potenzial von Wut. Wann und warum werden wir eigentlich wütend? Wie verändert sich der Körper? Wie steht die Gesellschaft zu Wut? Warum fällt es Frauen oft schwer, ihre Wut zu äußern?

Was führte bei den US-Football-Spielern Aaron Hernandez und Philip Adams zu zerstörerischen Wutausbrüchen? Was lernen PsychologiestudentInnen über den Fall Phineas Gage? Was hilft, wenn sich Wut nicht entladen kann? Wieviel passiv-aggressives Verhalten steckt in toxischen Beziehungen? Wie geht man mit cholerischen Vorgesetzten um? Warum führt zu wenig Wut oft zu Zweifeln, Grenzenlosigkeit oder Trauer? Plus: Call to action – warum Wut auch gut sein kann. Folge 537.