Danke für nichts, Herbert Grönemeyer

Vergessen, Verzeihen und öfter mal langsamer Meinen - einfache Tipps, Tricks und Kniffe, die das tägliche Leben erleichtern

Warum Micky Beisenherz jetzt König des Ruhrgebiets ist und nicht mehr Herbert Grönemeyer, wie richtiges Umarmen funktioniert und weshalb die Freundschaft mit der Snooze-Taste gefährlich werden kann - im Mutmach-Podcast von Funke verraten Paul und Hajo Schumacher, mit welchen Live Hacks sie ihren Alltag besser bewältigen: Von Grönemeyer zu Beisenherz, mit Wasser kochen, aber Nudeln anbrennen lassen, im Zweifel immer Papier, Lernen vom Dunning-Kruger-Effekt, das Geheimnis der F-Taste, langsames Meinen - schnelles Meinen, den ersten Schritt zur Versöhnung machen, einfach mal Nein sagen, viel Bier vor vier, Katzen, die Väter besiegen und der Weg zurück in die Gegenwart. Plus: Warum Freundschaften manchmal was aushalten müssen. Folge 567.