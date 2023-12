38 Warum wird man Winzer? – mit Moritz Schlesinger

Als junger Mensch Winzer werden? In Folge #38 „Wie wir fühlen“ spricht Moderator Nick Käseberg mit Moritz Schlesinger über seinen Berufsweg.

Um diese Folge mit einem schlechten Wortwitz einzuleiten: Zu Vino sagt Moritz nie No – zumindest, wenn es um seine Arbeit als junger Winzer geht. In Folge #38 „Wie wir fühlen“ sprechen Moderator Nick Käseberg und Moritz Schlesinger darüber, warum er auf sich auf den Berufsweg begeben hat, Winzer zu werden. Denn: Er lebt auf Land, eher abseits vom spannenden Großstadtleben, und die Arbeit im Weinanbau ist nicht gerade leicht und gut bezahlt. Was also begeistert Moritz also so sehr an der Arbeit mit der Traube? Und was kann er jungen Menschen mit auf den Weg geben? All das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge, viel Spaß beim Hören!

