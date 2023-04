10 Tod, Trauer, Leichtigkeit: Was macht unser Leben lebenswert?

Warum gerade die Akzeptanz vom Tod unserem Leben mehr Leichtigkeit gibt, darüber spricht Moderatorin Nina mit Johanna Klug in Folge #10 von „Wie wir fühlen“.

Wie häufig denkt ihr über den Tod und das Sterben nach? Für viele von uns werden Gedanken an den Abschied vom Leben – sei es der eigene oder gar der von einem geliebten Menschen – so gut es geht verdrängt. Warum gerade die Akzeptanz vom Tod unserem Leben mehr Leichtigkeit gibt, darüber spricht Moderatorin Nina mit Johanna Klug in Folge #10 von „Wie wir fühlen“. Warum sie schon als junge Person in der Trauer- und Sterbehilfe tätig war und sich tagtäglich mit dem Tod auseinandersetzt, erzählt sie in dieser Folge. Am Ende steht vor allem die Frage: Was macht unser Leben eigentlich lebenswert?

Alles Episoden "Wie wir fühlen"

Johanna Klug auf Instagram: www.instagram.com/die_hanns

Zur Dokumentation „Ab 18! - Eben noch Leben“ (Sobo Swobodnik, Deutschland 2022): Sobo Swobodnik, Deutschland 2022: www.t1p.de/eben-noch-leben-doku