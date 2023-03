05 Online-Dating: Was Echtes, aber nichts Festes? – mit Pia Kabitzsch

In Folge #05 von „Wie wir fühlen“ spricht die Psychologin und Autorin Pia Kabitzsch über die Herausforderungen beim Online-Dating und wie junge Menschen ohne zu viel Frust daten können.

Swipen was das Zeug hält, miteinander matchen und sich zügig auf ein erstes Date treffen: Das ist die utopische Vorstellung, mit der sich viele Menschen auf Dating-Apps anmelden – und leider enttäuscht werden. Stattdessen stehen häufig Ghosting, Breadcrumbing oder Bindungsängste auf der Tagesordnung. Ob es überhaupt zu einem ersten Treffen kommt, ist ebenfalls nicht selbstverständlich. Warum das so ist, darüber spricht Moderatorin Annika Derichs in Folge #05 von „Wie wir fühlen“ mit Pia Kabitzsch. Pia ist Psychologin und Autorin des Buches „It's a Date. Tindern, Ghosting, große Gefühle.“ Was die Psychologie über das Online-Dating weiß und wie junge Menschen ohne zu viel Frust daten können, verrät Pia in dieser Folge.

Zu allen Episoden „Wie wir fühlen“ kommt ihr hier: www.funky.de/podcast

Pia Kabitzsch auf Instagram: @piakabitzsch

Ihr hättet gerne mehr Dating-Tipps von Pia? Dann schaut mal auf diesem Instagram-Kanal vorbei: @dating.psychologin