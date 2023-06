14 Männlichkeit: Wie können wir Rollenbilder ablegen?

Mit Fikri Anıl Altıntaş spricht Nina in Folge #14 von „Wie wir fühlen“ über die Vorstellungen von Männlichkeit in unserer Gesellschaft.

„Sei ein Mann!“ Doch was bedeutet das überhaupt – Mannsein, Männlichkeit? Über diese Frage spricht Nina in Folge #14 mit Fikri Anıl Altıntaş. Anıl ist Botschafter im UN-Programm „HeForShe“ und setzt sich mit seiner Arbeit für eine geschlechtergerechtere Gesellschaft ein. Er sensibilisiert für ein neues Bild von Männlichkeit und gibt Tipps, wie sich herrschende Rollenbilder und bestehende Machtstrukturen in unserer Gesellschaft kritisch hinterfragen lassen. In dieser Episode spricht Nina mit Anıl über einen Brief an sein junges Ich, darüber wie sich seine Vorstellung von Männlichkeit verändert hat und was er jungen Hörern mitgeben kann.

