Podcast - Road to Glory 118. Heikko Deutschmann: „Ziele kommen oft erst mit der Bewegung in Sicht.“

Mein heutiger Gast ist Heikko Deutschmann, der seine Karriere auf Berliner und Hamburger Theaterbühnen startete und seit Mitte der Neunzigerjahre zu den meistbeschäftigsten Schauspielern im deutschen Fernsehen zählt. In den vergangenen Jahrzehnten war er unter anderem mehrfach in Kult-Krimireihen wie „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ oder in Inga-Lindström-Verfilmungen zu sehen. Heikkos aktuelle Projekte: die ZDF-Serie „Wendehammer“ und die aufwändig produzierte Fantasy-Serie „Das Rad der Zeit“ auf Amazon Prime Video. Aber auch als Hörspiel- und Hörbuchsprecher kennen und lieben ihn seine Fans.

Nach meinen Gesprächen mit der Ex-Rosenstolz-Sängerin AnNa R. und Andrea Sawatzki ist auch meine Begegnung mit Heikko Deutschmann als Video-Podcast zu sehen. Wer von euch also Lust darauf hat, mich nicht nur zu hören, sondern auch mal „in Action“ zu sehen, der kann das auf den Online-Seiten von FUNKE-Tageszeitungen wie der „Berliner Morgenpost“ oder dem „Hamburger Abendblatt“ tun.

Wir sprechen über Heikkos Existenzängste, die nach Jahrzehnten im Geschäft immer noch da sind, verborgene Talente, Respekt vor Pferden, die Furcht vor dem beruflichen und privaten Scheitern - und darüber, warum ehrliche und wahrhaftige Kommunikation heute wichtiger denn je ist.

Heikko verrät, warum er sich selbst als einen spießigen Ordnungsliebhaber betrachtet, wieso ihn der Kontakt mit Menschen zuweilen sehr anstrengt, welcher Schicksalsschlag ihn dazu gebracht hat, sich intensiv mit der eigenen Vergänglichkeit auseinderzusetzen und weshalb er auf die Zigarette zum Frühstück einfach nicht verzichten kann.

