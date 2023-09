Podcast - Road to Glory 114. Sasha: „Hätte ich bereits mit 18 Erfolg gehabt, wäre ich heute zum zehnten Mal in der Reha.“

Mein heutiger Gast ist Sasha und der zählt seit mehr als 25 Jahren zu den erfolgreichsten Musikstars Deutschlands: Hits wie „If you believe“ oder „I feel lonely“ kennt ihr sicherlich auch, denn diese Songs sind bis heute absolute Ohrwürmer. Aber auch mit Bandprojekten wie „Dick Brave & the backbeats“ oder „Alive & Swingin‘“ räumte der gebürtige Soester in der Vergangenheit ordentlich ab.

Im Vorfeld zu dieser Produktion kam ich ein wenig ins Schwitzen, denn zweimal musste Sasha fest angesetzte Aufzeichnungstermine last minute wieder absagen. Allerdings auch aus Gründen, die ich bestens nachvollziehen und ihm deshalb auch nicht wirklich böse sein konnte. Beim dritten Anlauf hat es dann tatsächlich geklappt - und was soll ich sagen. Auch meine zweite Podcast-Begegnung mit ihm war ein großes Vergnügen!

Sasha erzählt von seiner Jugend ohne Vater, seinem Leben als Papa, sowie von seinen Erfahrungen mit Burnout und depressiven Verstimmungen.

Wir sprechen über seine Liebe zu Swing- und Big-Band-Musik, die auch auf seinem neuen Album „This Is My Time. This Is My Life“ mehr als deutlich durchdringt, Momente, in denen er zum Menschenfeind werden kann, Fitnesstipps für junge Papas über 50 und über das Leben in einer immer gereizteren und streitlustigeren Gesellschaft im Zeitalter von Woke- und Cancel-Culture.

Und jetzt wünsche ich Dir inspirierende Unterhaltung - und ganz viel Spaß mit Sasha!