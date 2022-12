Kapitän Ankert fordert vor Köln: Emotionen rausnehmen

Arnsberg. Nach sechs Niederlagen in Serie stehen die Iserlohn Roosters gegen Köln unter Druck. Im Podcast spricht Kaptiän Ankert über die Stimmung.

Sechs Niederlagen in Folge kassierten die Iserlohn Roosters in der DEL. Vor dem Heimspiel gegen Köln spricht Trainer Kurt Kleinendorst im Podcast „Overtime“. Außerdem spricht Kapitän Torsten Ankert über die Stimmung und die Trainingsschwerpunkte. Das gehe ihm „auf den Sack“, antwortet Ankert auf eine Frage und ergänzt sinngemäß, dass die 70er vorbei seien.

Overtime - der Eishockeypodcast

Die Iserlohn Roosters spielen in der Deutschen Eishockey-Liga um den Sieg. In unserem Podcast „Overtime“ sprechen wir in jeder Folge über die aktuellen Spiele, die Leistungen von Trainer und Spielern, Transfers und Updates aus der Liga. Da der Spielplan der Deutschen Eishockey Liga aber häufig Spiele unter der Woche vorsieht, kann es zu kleinen zeitlichen Verschiebungen kommen.

