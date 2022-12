Eishockey: Stadionsprecher der Löwen Frankfurt über Playoffs

Arnsberg. Zum ersten Mal seit 12 Jahren treffen die Iserlohn Roosters wieder auf die Löwen Frankfurt: Stadionsprecher Rüdiger Storch im Podcast-Interview.

Stadionsprecher der Löwen Frankfurt, Rüdiger Storch, plaudert mit WP-Sportexperten Falk Blesken und Thomas Schaefer sehr launig, aber gleichzeitig informativ über beide Klubs. In der neuen Folge spricht er über eine Play-off-Serie, welche Löwen und Roosters auf ewig verbindet.

„Ich glaube, es ist einmalig, dass eine Mannschaft mal in einer Best-of-seven-Runde mit 1:3 zurückgelegen hatte und dann noch mit 4:3 gewann und weiterkam“, sagt der Hesse mit Blick auf das Duell seiner Frankfurter mit den Iserlohn Roosters im Viertelfinale der Saison 2007/08 in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Zudem wird über die wechselvolle Vergangenheit der Löwen – die früheren „Lions“ – geredet, welche 2010 in die Insolvenz gegangen waren und nach dem Lizenzentzug in der Regionalliga neu beginnen mussten. Erst die Wiedereinführung des Auf- und Abstiegs zwischen den beiden ersten deutschen Ligen machte die Rückkehr nun möglich.

Overtime - der Eishockeypodcast

