Folge 58 - New Work Now #58 Nadine Nobile & Sven Franke | Über Trends in der Vergütung

Nadine und Sven sprechen über New Pay und die Gestaltung der neuen Arbeitswelt.

New Pay taucht im Rahmen von New Work immer öfter auf und daher haben wir diese Woche die zwei Begründer:innen dieses Begriffs zu Gast. Vor sieben Jahren, als selbst New Work noch kaum Bekanntheit genoss, setzten sich Nadine Nobile und Sven Franke mit der Vergütung der Zukunft auseinander. Die beiden sind Gründer:innen von CO:X und Teil der New Pay Collective. Sie berichten euch mehr dazu und natürlich, wie New Pay jetzt schon aussieht und was uns noch bevorsteht. Ob wir in Zukunft alle nach Leistung und nicht mehr nach Zeit vergütet werden, beantworten die beiden ebenfalls in dieser Episode. Viel Spaß!

Produziert von der FUNKE Mediengruppe.