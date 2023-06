Folge 47 - New Work Now

Folge 47 - New Work Now #47 David-Ruben Thies | Über den New Work-Ansatz im Krankenhaus

David-Ruben spricht über Selbstverantwortung und wie man seiner eigentlichen Berufung nachgeht.

Habt ihr Euch schon mal gefragt, ob der New Work-Ansatz im Krankenhaus umgesetzt werden kann? David-Ruben Thies, CEO der Waldkliniken Eisenberg, kann Euch mehr dazu verraten. Er gibt Euch einen Einblick, wie er und sein Team New Work in den Arbeitsalltag integrieren. Das Konzept legt besonderen Wert darauf, dass die Mitarbeitenden ihrer eigentlichen Berufung nachgehen und auch die Selbstorganisation kommt nicht zu kurz. Wie der gelernte Krankenpfleger zu seiner jetzigen Position gekommen ist und was sich hinter dem Alleinstellungsmerkmal der Klinik verbirgt, könnt ihr in der heutigen Folge erfahren.

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245