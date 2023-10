„JUMP“- Der Kangaroos-Podcast: Episode 2 - Johannes Konradt

Iserlohn. Johannes „Joe“ Konradt ist neu bei den Iserlohn Kangaroos. Er erklärt im Podcast, wie er die Kultur des Vereins beeinflusst und dem Team hilft.

Johannes „Joe“ Konradt ist neu bei den Iserlohn Kangeroos in der zweiten Basketball-Bundesliga. Zuvor hat er in der Pro A bei den Baskets Paderborn und auch den Itzehoe Eagles gespielt. Dem Team möchte er vor allem seine Erfahrung geben, starken Einsatz in der Defense und seinen soften Touch beim Wurf. Im Kangaroos-Podcast „JUMP!“ spricht der Routinier über die Vereinskulturen, die er kennengelernt hat, was ihm in dem Zusammenhang wichtig ist und welche Kultur bei den Kangaroos herrscht. Außerdem geht der Shooting Guard/Small Forward darauf ein, wie schwer es ist, als Neuling die Rolle des Co-Kapitäns auszufüllen.

Der Podcast erscheint jeden Donnerstag vor den Heimspiel-Wochenenden. Die nächste Folge gibt es am 12. Oktober zu hören.

Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Folgt jetzt unserem Podcast, um keine Folgen zu verpassen. Ihr habt Fragen oder Feedback? Schreibt uns an redaktion@ikz-online.de. Besucht außerdem die Facebook- und Instagram-Seiten unter @ikzonline und @iserlohnkagaroos, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Dort geben wir unter anderem bekannt, wer der nächste Gast im Podcast ist.