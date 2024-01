„JUMP!“- Der Kangaroos-Podcast Episode 8: Center-Duo

Malick Kordel (links) und Jonathan Almstedt sind zu Gast im „JUMP!“-Podcast und sprechen über ihre Leistungen in der Verteidigung.

Iserlohn Jonathan Almstedt und Malick Kordel von den Iserlohn Kangaroos sprechen über geringe Spielzeit und wie sie damit mental und körperlich umgehen.

Erfahrung trifft auf Nachwuchs: In der neuen Folge des „JUMP!“-Podcasts sind die beiden Center Jonathan Almstedt und Malick Kordel zu Gast. Sie erzählen von ihrem vergleichsweise späten Einstieg in den Basketball-Sport und warum nach Anfängen im Fußball bzw. Handball dann doch die Leidenschaft für den orangenen Wilson entbrannte.

Außerdem sprechen beide über ihre Spielweise in der Offensive, die kaum unterschiedlicher sein könnte. Aber auch ihre individuelle Defensive ist Thema, denn die bezeichnete „Johnny“ vor Saisonbeginn noch als einen Schwachpunkt. Ist das noch immer so?

Das Center-Duo musste bzw. muss sich in der professionellen Karriere auch schon mit unstetigen Rollen und wenig bis gar keiner Spielzeit auseinandersetzen. Malick Kordel hat bisher nur wenige Einsätze im Trikot der Kangaroos absolviert. Die beiden sprechen darüber, was diese unsicheren Aussichten auf Spielzeit mental mit ihnen macht bzw. gemacht hat und wie sie dennoch bereit für den Moment sind, wenn ihr Name aufgerufen wird.

Der „JUMP!“-Podcast der Kangaroos erscheint vor den Heimspielen

Der Podcast erscheint jeden Donnerstag vor den Heimspiel-Wochenenden. Die nächste Folge erscheint am 8 Februar.

