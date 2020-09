Der Pokémon-Mörder. (1/2)

Es war eine unheilvolle Allianz, diese Liebe zwischen zwei jungen Menschen aus Duisburg. Das Paar lebte für sich allein, brach Kontakte zu früheren Freund*innen ab, guckte gemeinsam Horror- und Pornofilme. Im Januar 2001 gipfelte ihre Allianz in einem der schlimmsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte. Ein neun Jahre alter Nachbarjunge fiel dem Paar zum Opfer. Der Fall um den „Pokémon-Mörder“ ist so umfassend, dass wir ihn in zwei Folgen behandeln. Teil 2 gibt es ab dem 24. August. Alle Folgen auf: www.der-gerichtsreporter.de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCz4-RPLStyVLVzDSplaMKsA?view_as=subscriber Instagram: https://www.instagram.com/der_gerichtsreporter/ Mail: hallo@der-gerichtsreporter.de Moderation: Brinja Bormann und Stefan Wette; Redaktion: Theresa Langwald; Produktion: Brinja Bormann